Российская исполнительница и бывшая участница группы "Блестящие" Ольга Орлова, дружившая с покойной Жанной Фриске, рассказала о том, как себя вела и чувствовала себя Анастасия Заворотнюк , о смерти которой сообщили 30 мая.

Ольга Орлова (фото из открытых источников)

Как рассказала Орловой, на которую ссылается пропагандистское СМИ , в начале заболевания Анастасии с ней вышел на связь мужчина артистки, который просил о встрече. Ему нужно было проконсультироваться по диагнозу Заворотнюк. Певица добавила, что актриса приехала с ним, и они подружились.

Она сообщила, что все визиты Ольги Орловой были в тайне, чтобы информация и снимки больной звезды не попали на страницы изданий.

Еще российские СМИ сообщают, что сотрудники больницы и врачи строго следили за тем, чтобы никто не делал фото Заворотнюк. Говорят, что звезда сильно изменилась и семья очень переживала, чтобы фото Завортнюка не выложили в сеть.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Заворотнюк перед смертью полностью лишила мужа наследства . Российская киноактриса Анастасия Заворотнюк, ушедшая из жизни в ночь на 30 мая 2024 года, еще три года назад указала, как будут распределять ее имущество после смерти.

Как информируют пропагандисты из российских СМИ, артистка знала, что шансов у нее не осталось, поэтому уладила все вопросы своего наследия вперед, чтобы родные не имели между собой конфликтов. Элитные автомобили киноактриса переписала на свою маму. Дом в поселке Крекшино, где Анастасия жила с мужем-фигуристом Петром Чернышевым, она разделила между своими старшими детьми – Анной и Майклом. Поговаривают, что мужчине актриса, словно, не оставляла ничего.

