Винник признался, почему скрывает личную жизнь (Видео)



















Любимец женщин и известный украинский певец Олег Винник рассказал, почему не выставляет личную жизнь напоказ. Об этом мужчина рассказал в программе "Жизнь известных людей".

Олег Винник скрывает свою личную жизнь - почему. Фото: viva.ua

Певец заявил, что не видит смысла в раскрытии личных отношений и громких заявлений. По мнению звезды, любовь зрителей и слушателей нужно завоевывать своим творчеством и качественным материалом, а не сплетнями и сенсациями.

"Кто-то поддерживает свою популярность пиаром: показывает детей или жен. Мне кажется, что все это не имеет значения... Как только у тебя пропадет искра в глазах, счастье и энергия — все, ничего не поможет", — дополнил свое мнение Олег Винник.

К тому же знаменитость не считает себя покорителем женских сердец. Господин Олег убежден, что людям близки его тексты и музыка, поэтому он и является таким популярным исполнителем.





Напомним, что стало известно, где живет и на чем ездит украинский любимец многих женщин — Олег Винник. Журналисты выяснили, что Олег Винник имеет большой мощный автомобиль — пикап Ford Raptor. Катается мужчина в сопровождении шестерых охранников. Стоимость автомобиля достигает ста тысяч долларов. Проживает звезда почти в центре Киева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, сколько зарабатывает Олег Винник.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что на просторах интернета опубликовали фотографию "тайного сына" известного артиста Олега Винника, которого он якобы воспитывает вместе с Таисией Сватко (Таюнэ). Оказывается, парню уже 16 лет, и он учится в Германии. Как выглядит сын Олега Винника, читайте в нашем материале.

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