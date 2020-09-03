Владимир Остапчук рассказал, как знакомил детей с невестой

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Светлана Шкурупий
Известный
ведущий, стендап-комик Владимир Остапчук, который недавно обручился со своей
возлюбленной Кристиной Горняк, рассказал, как знакомил свою невесту с детьми от
предыдущего брака. Об этом шоумен рассказал изданию "КП" в Украине".
Владимир
вместе с экс-женой Еленой Войченко воспитывают двоих детей: дочь Эмилию,
которая 1 сентября пошла в первый класс и сына Эвана (2,5 года). Знакомство
детей с невестой ведущего произошло этим летом, но еще до этого времени
Остапчук около трех месяцев объяснял дочери, что в его жизни есть хорошая
подруга Кристина.
Владимир Остапчук и Кристина Горняк | PR Batteries
Владимир
признался, что самым болезненным был разговор с дочерью о том, почему мама и
папа не вместе. Но Эмилия была свидетелем частых ссор Владимира и Елены перед
расставанием, поэтому все поняла. Позже ведущий стал рассказывать девочке о
Кристине, о том, что они живут вместе и он ее любит. А потом произошло
знакомство.
Кристина
призналась, что поначалу нервничала, но потом у нее с Эмилией завязался разговор
и они классно провели время вместе.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что бывшая жена Остапчука обвинила его в изменах.
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