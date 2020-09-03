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Владимир Остапчук рассказал, как знакомил детей с невестой

Владимир признался, что «знакомство» длилось около трех месяцев

сегодня, 15:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный ведущий, стендап-комик Владимир Остапчук, который недавно обручился со своей возлюбленной Кристиной Горняк, рассказал, как знакомил свою невесту с детьми от предыдущего брака. Об этом шоумен рассказал изданию "КП" в Украине".

Владимир вместе с экс-женой Еленой Войченко воспитывают двоих детей: дочь Эмилию, которая 1 сентября пошла в первый класс и сына Эвана (2,5 года). Знакомство детей с невестой ведущего произошло этим летом, но еще до этого времени Остапчук около трех месяцев объяснял дочери, что в его жизни есть хорошая подруга Кристина.

Владимир Остапчук рассказал, как знакомил детей с невестой

Владимир Остапчук и Кристина Горняк | PR Batteries

Владимир признался, что самым болезненным был разговор с дочерью о том, почему мама и папа не вместе. Но Эмилия была свидетелем частых ссор Владимира и Елены перед расставанием, поэтому все поняла. Позже ведущий стал рассказывать девочке о Кристине, о том, что они живут вместе и он ее любит. А потом произошло знакомство.

Кристина призналась, что поначалу нервничала, но потом у нее с Эмилией завязался разговор и они классно провели время вместе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бывшая жена Остапчука обвинила его в изменах. 


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