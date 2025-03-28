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Внучка российского комика удивила своим видом без макияжа (ФОТО)

Таисия Маслякова стала выглядеть моложе

28 марта 2025, 22:55
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Автор:
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Лиля Воробьева

Внучка российского телеведущего Александра Маслякова, поддерживавшего вторжение РФ в Украину, Таисия Маслякова показала свое лицо без макияжа.

Внучка российского комика удивила своим видом без макияжа (ФОТО)

Таисия Маслякова (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, Таисию часто критикуют за чрезмерное использование косметики, а также подозревают в обращении к пластическим хирургам.

"Честно говоря, не все в моем окружении видят во мне ту девочку, которой я являюсь на самом деле. Есть люди, которые относятся ко мне предвзято из-за моей фамилии. Некоторые очень любят писать плохие вещи. Читать это, конечно, неприятно. Но я стараюсь не переживать", — отмечала Маслякова, отвечая.

Несмотря на это, внучка путиниста решила продемонстрировать свое лицо без косметики, опубликовав снимок в соцсетях. Фотография была сделана в салоне автомобиля.

Впрочем, полностью отказаться от макияжа она не решилась – использовала тональный крем, румяна и подчеркнула брови. Поклонники заметили, что без тяжелого макияжа девушка выглядит гораздо моложе и свежее.

Внучка российского комика удивила своим видом без макияжа (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что внучка российского комика устроила скандал на его похоронах. 18-летняя Таисия Маслякова, внучка ведущего КВН Александра Маслякова, поддерживавшего режим Кремля, вторжение России в Украину, резко отреагировала на присутствие журналистов на похоронах одного из участников КВН.

В сети появилось видео, где Таисия выразила свое возмущение по поводу навязчивых действий репортеров. Она обратилась к журналистам, подчеркнув, что семья просила не снимать из-за трагического характера события, и обозвала их "бесчеловечно". Ее отец Александр Масляков-младший пытался успокоить дочь, напомнив, что пресса опубликует все, что произошло.



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Источник: https://www.woman.ru/stars/kak-vyglyadit-vnuchka-maslyakova-bez-makiyazha-svezhee-foto-id6270311/
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