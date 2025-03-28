Внучка российского комика удивила своим видом без макияжа (ФОТО)

Внучка российского телеведущего Александра Маслякова, поддерживавшего вторжение РФ в Украину, Таисия Маслякова показала свое лицо без макияжа.

Таисия Маслякова (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, Таисию часто критикуют за чрезмерное использование косметики, а также подозревают в обращении к пластическим хирургам.

"Честно говоря, не все в моем окружении видят во мне ту девочку, которой я являюсь на самом деле. Есть люди, которые относятся ко мне предвзято из-за моей фамилии. Некоторые очень любят писать плохие вещи. Читать это, конечно, неприятно. Но я стараюсь не переживать", — отмечала Маслякова, отвечая.

Несмотря на это, внучка путиниста решила продемонстрировать свое лицо без косметики, опубликовав снимок в соцсетях. Фотография была сделана в салоне автомобиля.

Впрочем, полностью отказаться от макияжа она не решилась – использовала тональный крем, румяна и подчеркнула брови. Поклонники заметили, что без тяжелого макияжа девушка выглядит гораздо моложе и свежее.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что внучка российского комика устроила скандал на его похоронах. 18-летняя Таисия Маслякова, внучка ведущего КВН Александра Маслякова, поддерживавшего режим Кремля, вторжение России в Украину, резко отреагировала на присутствие журналистов на похоронах одного из участников КВН.

В сети появилось видео, где Таисия выразила свое возмущение по поводу навязчивых действий репортеров. Она обратилась к журналистам, подчеркнув, что семья просила не снимать из-за трагического характера события, и обозвала их "бесчеловечно". Ее отец Александр Масляков-младший пытался успокоить дочь, напомнив, что пресса опубликует все, что произошло.