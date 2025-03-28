Внучка российского комика удивила своим видом без макияжа (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Внучка российского телеведущего Александра Маслякова, поддерживавшего вторжение РФ в Украину, Таисия Маслякова показала свое лицо без макияжа.
Таисия Маслякова (фото из открытых источников)
Как сообщают российские СМИ, Таисию часто критикуют за чрезмерное использование косметики, а также подозревают в обращении к пластическим хирургам.
Несмотря на это, внучка путиниста решила продемонстрировать свое лицо без косметики, опубликовав снимок в соцсетях. Фотография была сделана в салоне автомобиля.
Впрочем, полностью отказаться от макияжа она не решилась – использовала тональный крем, румяна и подчеркнула брови. Поклонники заметили, что без тяжелого макияжа девушка выглядит гораздо моложе и свежее.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что внучка российского комика устроила скандал на его похоронах. 18-летняя Таисия Маслякова, внучка ведущего КВН Александра Маслякова, поддерживавшего режим Кремля, вторжение России в Украину, резко отреагировала на присутствие журналистов на похоронах одного из участников КВН.В сети появилось видео, где Таисия выразила свое возмущение по поводу навязчивых действий репортеров. Она обратилась к журналистам, подчеркнув, что семья просила не снимать из-за трагического характера события, и обозвала их "бесчеловечно". Ее отец Александр Масляков-младший пытался успокоить дочь, напомнив, что пресса опубликует все, что произошло.
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