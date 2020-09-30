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«Во мне много жизни»: звезда «Беверли Хиллз» рассказала о четвертой стадии рака

Шеннен Доэрти постоянно принимает гормональные препараты

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В начале 2020 года стало известно о том, что у 49-летней звезды сериала "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Шеннен Доэрти, диагностировали рак четвертой стадии. Знаменитость изданию Elle откровенно рассказала, как себя чувствует и как проходит лечение.

«Во мне много жизни»: звезда «Беверли Хиллз» рассказала о четвертой стадии рака

Шеннен Доэрти / Instagram / @peoplewebvip

Актриса призналась, что ее болезнь уже неизлечима, но она не опускает руки, а продолжает бороться.  Шеннен уверяет, что чувствует себя здоровым человеком, который способен прожить еще минимум 10-15 лет. 

 "Я не готова, чтобы на мне ставили крест. Во мне очень много жизни", — подчеркнула звезда.

Также знаменитость рассказала, что планировала всем родным и знакомым оставить прощальные письма, но так и не смогла приступить к этой затее. Ей казалось, что, мысленно прощаясь со своими близкими, она уже отказывается от жизни и "списывает себя", а это не так.

Напомним, что пять лет назад звезде "Беверли Хиллз" диагностировали рак молочной железы. Она долгое время проходила лечение, перенесла мастектомию, химиотерапию, после чего заболевание немного отступило. Но в 2017 году случилась ремиссия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, способен ли витамин D защитить от рака.


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