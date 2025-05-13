Вот как изменилась Кончита Вурст: сегодня ее трудно узнать (ФОТО)

С момента громкой победы Кончиты Вурст на Евровидении-2014 прошло более десяти лет. Но ее имя до сих пор остается в памяти миллионов поклонников песенного конкурса. Как изменился образ Кончиты Вурст и что известно о жизни Томаса Нойвирта сегодня.

Кончита Вурст. Фото из открытых источников

В 2014 году Кончита Вурст стала настоящим феноменом Евровидения благодаря своему образу драг-квин с бородой в вечернем платье и мощным вокалом. Образ и песня Кончити Вурст "Rise Like a Phoenix" принесла победу Австрии на Евровидении 2014 года.

Однако за образом Кончиты стоит 36-летний певец Томас Нойвирт. За эти 11 лет он часто менял свой облик и имидж. Однако последние публикации в социальных сетях показывают, что Нойвирт все больше верен стилю с короткими волосами и бородой.

Кончита Вурст / Томас Нойвирт. Фото: instagram.com/conchitawurst

Хорошо знакомая прическа Кончит Вурст до сих пор присутствует на сцене, но в виде парика. То же касается ее густого макияжа и "женственного" наряда. Без характерного сценического образа Томаса Нойвирта не легко узнать на улице.

Кончита Вурст / Томас Нойвирт. Фото: instagram.com/conchitawurst

В 2018 году Нойвирт публично признался, что ВИЧ-положительный.

"Я надеюсь, что это вдохновит других и станет еще одним шагом в борьбе со стигматизацией людей, инфицированных ВИЧ", – написал он тогда в Instagram.

Этот шаг получил широкую поддержку и еще больше закрепил за Нойвиртом статус активиста в ЛГБТК+ сообществе.

Кончита Вурст / Томас Нойвирт. Фото: instagram.com/conchitawurst

Кончита Вурст / Томас Нойвирт. Фото: instagram.com/conchitawurst

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