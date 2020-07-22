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Возлюбленная Киану Ривза подала в суд на его фанатку

Фанатке запретили приближаться к девушке актера

сегодня, 17:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Возлюбленная Киану Ривза подала в суд на его фанатку

Голливудский красавчик, звезда фильмов "Матрица" и "Константин: Повелитель тьмы" Киану Ривз недавно обрел счастье в личной жизни и в ноябре прошлого года представил миру свою новую возлюбленную Александру Грант. Но известность, которая обрушилась на 47-летнюю художницу, оказалась не такой уж и приятной. Девушку Киану Ривза начала преследовать его фанатка. Такую информацию предоставило издание The Blast.

Известно, что за возлюбленной актера начала регулярно следить его поклонница, которой, между прочим, 67 лет. Однажды она даже проникла в дом Александры, сделала фотографии ее автомобиля и распространила кадры в сети. Возлюбленная Киану Ривза была не на шутку испугана таким поведением фанатки и подала на нее в суд.

Художница получила временный охранный ордер, который запрещает 67-летней женщине приближаться к девушке актера ближе чем на 100 метров, а также находится близко к ее дому и работе. Еще суд запретил одержимой поклоннице публиковать в интернете фотографии Александры Грант.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Киану Ривз тайно обручился со своей избранницей.



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