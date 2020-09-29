Возраст не помеха: самые красивые модели старше 60 лет

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Светлана Шкурупий
Кто сказал, что в 50-60 лет невозможно построить карьеру в модельном бизнесе? Издание 23-59 поделилось подборкой женщин, которые покорили модную индустрию, будучи в почтенном возрасте.
Ясмина Росси
64-летняя американская модель Ясмина Росси стала известной после 40 лет. Главной ее "изюминкой" является седые волосы, стройная фигура и лучезарная улыбка. Женщина успешно сотрудничает с модными мировыми брендами и ведет активный образ жизни.
Кармен ДеллььОрефиче
Этой 89-летней женщине удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса за то, что она дольше продержалась в модном бизнесе, несмотря на большую конкуренцию. Ее карьера началась в 15-летней возрасте и даже сейчас Кармен продолжает сниматься для известных глянцев.
Жаклин Мердок
В 80 лет с успешной танцовщицы Жаклин превратилась в популярную модель. Однажды во время прогулки ее заметил представитель модного бренда Lanvin и предложил сотрудничество. С тех пор, карьера Мердок пошла вверх.
Джеки О'Шонесси
Эта женщина развивалась как актриса, снимаясь в различных фильмах и сериалах. Но большой успех пришел к ней в возрасте 60 лет, тогда Джеки начала работать с мировыми брендами и освоила модельный бизнес.
Дафна Селф
Женщина, проработавшая в модельном бизнесе практически всю жизнь. Но особую популярность Дафна приобрела в почтенном возрасте и сейчас снимается для журналов еще активнее, чем в молодости.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что названо имя самой популярной модели 2019 года.
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