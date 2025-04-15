Все 14 детей Илона Маска: как их зовут, кто их матери и какие отношения с отцом

Маск неоднократно говорил о "демографическом апокалипсисе", призывая человечество к увеличению рождаемости. Возможно, поэтому он стал отцом 14-ти детей от четырех женщин. Рассказываем, сколько детей у Илона Маска, как их зовут и что известно об их отношениях с известным отцом.

Илон Маск и X Æ A-12. Фото из открытых источников

Nevada Alexander / Невада Александер (2002)

Первым ребенком Маска был Невада Александер, рожденный в 2002 году от брака с писательницей Джастин Уилсон. Ему сейчас должно быть 23 года, но младенец трагически умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти.

"Невада лег вздремнуть на спине и перестал дышать. К тому моменту, когда медики реанимировали его, он был без кислорода так долго, что у него произошла смерть мозга", — рассказа Уилсон.

Первая жена Маска вспоминала, что держала сына на руках в момент, когда аппараты жизнеобеспечения решили выключить.

Близнецы Vivian and Griffin / Вивиан и Гриффин (2004)

Вивиан Дженна

В 2004 году у Маска и Уилсон родились близнецы – Вивиан Дженна и Гриффин. Вивиан, считающая себя трансгендерной женщиной, отказалась от фамилии своего отца. Она несколько раз критиковала Маска и обвиняла его в трансфобии после того, как он сказал, что ее "убили".

Также Вивиан отметила, что Маск практически не занимался ее воспитанием и был вовлечен в процесс на "10% времени". Маск эту ситуацию публично не комментировал, однако мать троих других его детей, певица Grimes, поддержала Вивиан: "Я люблю ее и всегда горжусь ею".

Другой сын Маска Гриффин практически не появляется на публике и не комментирует отношения с отцом.

Kai, Saxon and Damian / Кай, Саксон и Дамиан (2006)

В 2006 году у Маска и Уилсон родилась тройня – Кай, Саксон и Дамиан. Как и предыдущие дети, они были зачаты с помощью ЭКО. После этого брак Маска с Уилсон распался. Впоследствии первая жена Маска призналась, что чувствовала себя "трофейной женой" в браке с миллиардером.

О тройне известно немного, Маск и Уилсон тщательно охраняют их частную жизнь.

X Æ A-12 / Экс Эш Эй Твелв (2020)

X Æ A-12

В 2020 году Маск вместе с канадской певицей Grimes (настоящее имя Клэр Буше) стал отцом мальчика, которого назвали X Æ A-12. Однако из-за запрета использовать цифры в именах, мальчик получил другое имя — X Æ A-XII.

Как пояснила Grimes, "X" означает "неизвестную переменную". "Æ" — это эльфийская буква, обозначающая "любовь", а также символ сокращенного написания слова "искусственный интеллект". A-12 – американский самолет-разведчик Lockheed A-12.

X Æ A-XII произносится как "Экс Эш Эй Твелв", но после того, как Маск несколько раз забыл имя сына, он сокращенно называет его "Lil X". Именно маленького Экса Маск часто берет в Белый дом, где он играет с Трампом.

Exa Dark Sideræl / Экса Дарк Сидирил (2021)

Exa Dark Sideræl

Еще один ребенок Grimes и Маска получил имя Exa Dark Sideræl. Она родилась от суррогатной матери через три месяца после того, как пара развелась.

По словам Grimes, "Exa" — это сокращение от вычислительного термина "ExaFLOPs", а "Dark" означает "неизвестное". Sideræl означает "настоящее время Вселенной, звездное время, а не наше относительное земное время".

Жизнь Exa Dark Sideræl более частна, чем у ее брата X Æ A-XII. Кроме того, Grimes рассказала, что она девочку сокращенно называет Y или Why.

Strider and Azure / Страйдер и Азур (2021)

Страйдер и Азур

В 2021 году стало известно, что Илон Маск стал отцом еще двоих детей близнецов Страйдера и Азура от топ-менеджерши его компании Neuralink Шивон Зилис. Этот факт Маск подтвердил лишь косвенно, пошутив в Twitter, что "вносит свой вклад в решение проблемы сокращения человечества".

Близнецы родились за несколько недель до того, как Grimes родила девочку Exa Dark Sideræl. Маск и Шивон раскрыли имена и пол младенцев в сентябре 2023 года, когда им было 16 месяцев — мальчик Страйдер и девочка Азур.

Techno Mechanicus / Текно Меканикус (2022)

Маск и Grimes не раз расходились и сходились. В 2022-м у пары родился третий ребенок. Как и предыдущие, он был зачат через суррогатное материнство. Мальчик получил имя Текно Меканикуса, однако сокращенно его называют Tau (Тау).

Никакие фотографии Тау в сети не были опубликованы, а информация о малыше хранится в тайне.

"Я бы хотела показать тебе, какой милый маленький Текно, но мой приоритет — держать своих детей подальше от общественности. Он вышел с глазами, которые могли просто увидеть так глубоко в вашу душу, с таким большим знанием. Он похож на маленького Спока. Он точно вулканец", — написала Grimes на X.

Аркадия и Селдон Ликург (2024)

В июне 2024 года Илон Маск подтвердил, что они с Шивон Зилис родили третьего совместного ребенка. Дочь назвали Аркадия. В следующем году стало известно, что у пары появился четвертый ребенок – мальчик, родившийся в сентябре 2024 года. Его назвали Селдон Ликург.

Неназванный 14 ребенок Илона Маска (2025)

В День святого Валентина 2025 года праворадикальная инфлюэнсерша Эшли Сент-Клер заявила, что стала матерью 14 ребенка Илона Маска. В феврале 2025 года Сент-Клэр опубликовала сообщение, в котором рассказала, что в сентябре 2024 года они с Маском родили ребенка.

"Пять месяцев назад я приветствовала нового ребенка. Илон Маск стал отцом", — написала Сент-Клер и призвала уважать ее конфиденциальность.

Через месяц Маск рассказал, что пока не установил отцовство ребенка, но "дал Эшли 2,5 миллиона долларов и будет посылать ему 500 тысяч долларов в год".

Все 14 детей Илона Маска: Невада Александер, Вивиан Дженна, Гриффин, Кай, Саксон, Дамиан, X Æ A-XII, Экса Дарк Сидирил, Страйдер, Азур, Текно, Аркадия, Селдон Ликург и неназванный ребенок от Сент-Клер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшая жена Илона Маска откровенно рассказала, почему их брак оказался "отстойным"

Также "Комментарии" писали, что известно о семье Трампа, состоящей из пятерых детей от трех жен и десяти внуков.