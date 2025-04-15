Все дело в ее связях: в Думе ответили, почему Пугачеву до сих пор не признали "иноагентом" в РФ

Известная российская певица Алла Пугачева в 2022 году откровенно высказалась против войны в Украине. Вместе со своим мужем – юмористом Максимом Галкиным – и детьми она покинула Россию, переехав, в частности, в Израиль. Несмотря на ее публичное осуждение политики путинского режима, артистка до сих пор не была внесена в перечень так называемых "иностранных агентов" в РФ. Один из российских депутатов объяснил причину этого.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

В стране-агрессорке 76-летнюю звезду уже неоднократно пытались включить в список "изменников", выступающих против официальной линии Кремля и действий российских оккупантов. Основанием для этого были критические высказывания Пугачевой в адрес сторонников режима, а также ее комментарии по ракетным ударам РФ по украинским городам.

Однако все эти инициативы завершались безрезультатно. В то время как Галкин получил статус "иноагента" еще три года назад, его жену российские власти продолжают игнорировать. Понятно, что присвоение этого статуса обязывает лицо маркировать собственный контент особыми предупреждениями, предоставлять денежные отчеты и сталкивается с ограничением в доступе к активам на местности РФ.

В комментарии для пропагандистских медиа депутат государственной думы РФ Виталий Милонов выразил мнение, что Пугачева смогла избежать включения в этот список благодаря своим связям. По словам чиновника, за годы карьеры в России она якобы установила немало контактов среди влиятельных лиц, к которым и обратилась с просьбой не принимать против нее никаких мер. Он отметил, что сам давно признал бы ее "иноагентом" и лишил всех званий, но окончательное решение принимает министерство юстиции.

"Алла Борисовна столько раз пела для стольких людей, и к началу СВО она вполне комфортно чувствовала себя в любых кабинетах и в любых аудиториях. Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать ее и понять ее ситуацию", – сказал путинист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева новым способом выразила свою гражданскую позицию . Российская певица Алла Пугачева, открыто осуждающая военную агрессию РФ против Украины и вместе с семьей переехавшая в Израиль, выпустила две новые песни, вызвавшие бурное обсуждение среди россиян.

Одна из композиций посвящена матерям, потерявшим сыновей на войне, а другая затрагивает тему Второй мировой войны. Свое мнение по этому поводу высказал российский звукорежиссер Игорь Лалетин, комментируя ситуацию для российских пропагандистских СМИ. Он предположил, что таким образом певица может стремиться вернуться в Россию.

Однако большинство сторонников политики Кремля считают, что у Примадонны больше нет будущего у России, ведь она не только отказалась поддержать действия власти, но и открыто критиковала их.