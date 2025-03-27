Все грустно: сообщили новые подробности о состоянии Махаэля Шумахера

Известный репортер Формулы-1 поделился важными новостями о состоянии здоровья легендарного гонщика Михаэля Шумахера спустя более 11 лет после его трагического несчастного случая на лыжах. Семикратный чемпион мира Шумахер получил серьезную травму в декабре 2013 года, после чего упал в медикаментозную кому. С тех пор он не появлялся на публике. Над ним постоянно заботится команда медицинских специалистов и его жена Коринна в их доме на озере Женева. Однако детали о его состоянии здоровья остаются закрытыми для общественности.

Михаэль Шумахер (фото из открытых источников)

Как сообщает The Daily Mail, семья Шумахера продолжает тщательно охранять его личную жизнь. Даже близкие друзья и родственники не располагают полной информацией о его самочувствии.

Немецкий репортер Феликс Горнер, работающий на телеканале RTL и являющийся одним из самых осведомленных журналистов о ситуации вокруг Шумахера, рассказал, что бывший гонщик "больше не может общаться устно".

"Ситуация очень печальная", – отметил Горнер.

По его словам, Шумахер нуждается в постоянном уходе и полностью зависит от своих опекунов.

"Он не может выражать себя вербально", – добавил журналист.

Горнер также поделился информацией о том, насколько закрытой остается жизнь легендарного спортсмена.

"Лишь около 20 человек имеют возможность общаться с Михаэлем", – заявил он.

По его мнению, такое решение семьи правильно, поскольку они всегда защищали личное пространство Шумахера, и эта стратегия остается неизменной.

Михаэлю Шумахеру сейчас 56 лет. Он остается одним из самых выдающихся гонщиков Формулы-1, выиграв чемпионские титулы в 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах.

За свою карьеру он установил рекордный 71 быстрый круг и поднялся на подиум 155 раз.

Его сын Мик Шумахер продолжил гоночную династию, выступая в Формуле-1 за команду Haas в 2021 и 2022 годах, заняв 19-е и 16-е места соответственно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии уволили редактора "разговорившей" Шумахера с помощью искусственного интеллекта. Издатели уволили главного редактора немецкого журнала Die Aktuelle, в котором вышло "интервью" Михаэля Шумахера. Около 10 лет назад автогонщик получил серьезные травмы головы, некоторое время провел в коме и с тех пор продолжает лечение. "Интервью", которое спортсмен якобы дал журналу, было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

Катаясь на лыжах в декабре 2013 года, семикратный чемпион мира получил тяжелые травмы головы. Номер Die Aktuelle" от 15 апреля вышел с портретом гонщика и заголовком "Михаэль Шумахер, первое интервью". Фотография улыбающегося Шумахера сопровождалась слоганом: "Это звучит по-настоящему", а в самой статье говорилось, что "ответы" были созданы с помощью искусства. "ответы" Шумахера о его здоровье и семье.