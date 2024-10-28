Все оставляю второе: в США собралась умирать российская звезда 90-х

Бывшая звезда российской эстрады 90-х, известный под сценическим именем Профессор Лебединский, последние годы живущий в США, сообщил о своем решении попрощаться с жизнью. Эту новость артист опубликовал на своем Telegram-канале, а также распространили российские медиа.

Профессор Лебединский (фото из открытых источников)

56-летний музыкант, эмигрировавший в США в 2022 году, заявил, что передает все свое имущество, авторские права на музыкальные произведения, тексты, стихи, а также видео- и фотоматериалы своему близкому другу Василию Мельникову. Он поблагодарил его за поддержку в последние годы, когда Мельников неоднократно помогал ему материально и морально. Лебединский назвал это обращение официальным завещанием, отметив, что не имеет возможности лично обратиться к адвокату.

Артист также сообщил, что оставляет не только наследство, но и долги. Он пояснил, что для их погашения можно будет продать часть наследства.

"Если мне не удастся отдать долги за жизнь, если что-нибудь случится раньше, я завещаю все мое имущество, все мои авторские права, включая музыку, тексты песен, стихи, публицистику, музыкальный и фотоархив, моему другу Василию Мельникову, который последние четыре года не давал мне умереть и поддерживал меня материально, — написал музыкант.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный российский певец попал в больницу . Российская звезда Николай Носков оказался в больнице и находится в состоянии средней тяжести. Артист, несколько лет назад перенесший два инсульта, теперь находится в больнице с осложнением после вируса. По информации пропагандистских изданий, Носков оказался в больнице с пневмонией на фоне вируса.