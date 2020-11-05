Всё ради экологии: экс-участница «ВИА Гры» снялась обнаженной (фото)

Бывшая участница популярной группы "ВИА Гра", которая сейчас выступает под псевдонимом LAYAH, решила весьма неординарным способом поднять важную тему.

Ева Бушмина. Фото: viva.ua

Так, Ева Бушмина опубликовала на своей странице серию откровенных снимков, где она лежит посреди кучи мусора. Таким образом она хотела сказать, что нам срочно нужно задуматься о нашей экологии, и перестать делать из Земли помойку, пока не стало слишком поздно. Потому как абсолютно каждый несет за это ответственность, говорит знаменитость.

"Из-за нашей пластиковой помойки", — подписала кадры артистка.

Пикантная фотосессия проводилась на берегу моря, где Ева лежит полностью голая, прикрыв некоторые части тела мусором. Фанаты сразу же оценили смелый поступок своего кумира, подметив, что такая идея показалась им очень "глубокой".

Что ж, стоит отметить, что звезда хоть и необычным способом, но заставила многих задуматься о проблеме экологии во всем мире. Как считаете?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему разговоры об экологии раздражают людей. Оказалось, что чем больше человеку рассказывают о какой-нибудь проблеме, тем больше она его раздражает. Такой вывод сделали американские специалисты, которые провели большой социальный опрос, чтобы выяснить, какие факторы влияют на формирование экологических привычек у человека.



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