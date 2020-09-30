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Главная Новости Звезды персона "Все устраивает": Слава Каминская рассказала о своем новом избраннике
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"Все устраивает": Слава Каминская рассказала о своем новом избраннике

Певица уже познакомила возлюбленного со своими детьми

сегодня, 21:01
Автор:

Любовь Блажко

Солистка группы "НеАнгелы" поделилась, что ее любимый далек от мира шоу-бизнеса, поэтому представлять его обществу она не спешит, передает издание segodnya.

"Все устраивает": Слава Каминская рассказала о своем новом избраннике

Слава Каминская. Фото: viva

Артистка рассказывает, что даже рада, что ее молодой человек не любит публичность. Потому что у нее уже был такой опыт, который закончился разводом, поэтому повторять этот сценарий Слава точно не намерена. 

"Я на те же грабли еще один раз наступать не собираюсь. Хороший мужчина, который меня ценит, любит и уважает. Мне достаточно", — говорит певица в одном из своих интервью. 

Каминская даже успела познакомить любимого со своими детьми, но представила его как "мамин друг". Потому что уверена, что детям не надо рассказывать лишнего. Тем более, что у них есть отец, которого они безумно любят. 

Слава добавила, что жизнь очень непредсказуемая штука, и никогда не знаешь, куда она заведет тебя завтра. Певица отметила, что она натура творческая, и ей постоянно нужно вдохновение. 

"Мне нужно вдохновляться. Пока вдохновляет, все устраивает", — рассказывает она.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, не стал скрывать: Эдгар Каминский рассказал, какой доход ему приносит пластическая хирургия.


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