"Все устраивает": Слава Каминская рассказала о своем новом избраннике

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Любовь Блажко
Солистка группы "НеАнгелы" поделилась, что ее любимый далек от мира шоу-бизнеса, поэтому представлять его обществу она не спешит, передает издание segodnya.
Слава Каминская. Фото: viva
Артистка рассказывает, что даже рада, что ее молодой человек не любит публичность. Потому что у нее уже был такой опыт, который закончился разводом, поэтому повторять этот сценарий Слава точно не намерена.
Каминская даже успела познакомить любимого со своими детьми, но представила его как "мамин друг". Потому что уверена, что детям не надо рассказывать лишнего. Тем более, что у них есть отец, которого они безумно любят.Слава добавила, что жизнь очень непредсказуемая штука, и никогда не знаешь, куда она заведет тебя завтра. Певица отметила, что она натура творческая, и ей постоянно нужно вдохновение.
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