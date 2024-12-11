Вспомнила через десятки лет: бывшая певица из Украины пожаловалась на Пугачеву

Российская певица Наташа Королева, родившаяся в Киеве, но поддержавшая полномасштабную агрессию России против Украины, поделилась воспоминаниями о первой встрече с Аллой Пугачевой, а также выразила свое возмущение из-за, как она считает, унизительного отношения со стороны примадонны.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистское издание "Стархит", Королева вспоминает, что на момент знакомства ей было 16 лет, и она только начинала свой путь в шоу-бизнесе. По ее мнению, Пугачева не проявила к ней должного внимания и не воспринимала серьезно.

"У меня были неприятные моменты с той же Аллой Борисовной. Было досадно, потому что я не понимала, за что ко мне такое отношение. Я же смотрела на нее в телевизоре и восхищалась талантом, харизмой, песнями – составила для себя ее определенный образ. Но после личной встречи с Пугачевой этот образ померк от негативных эмоций. представляешь человека одним, а, сталкиваясь с ним в жизни, он оказывается совсем другим. Особенно, когда тебе еще мало лет, только 16-17, это вдвойне неприятно. ", – жалуется Королева, считая себя хорошей певицей.

Напомним, что Алла Пугачева снова обратилась к россиянам . Алла Пугачева, известная российская певица, открыто осудившая политику Кремля и уехавшая из России вместе с семьей, недавно обратилась к своим поклонникам в соцсетях. Она иронически отреагировала на слухи, распространяющие о ней российские пропагандисты и артисты, поддерживающие Путина.

Пугачева с сарказмом "похвалила" россиян за все лживые новости о ней и ее родственниках. Хотя певица не конкретизировала, о каких именно историях идет речь, в российских СМИ регулярно появляются необоснованные новости о ней, не имеющие подтверждений.