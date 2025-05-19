Всю жизнь посвятила сцене: умерла известная украинская актриса

19 мая в Театре юного зрителя состоялось прощание с актрисой Людмилой Игнатенко, скончавшейся накануне на 83-м году жизни. О ее смерти сообщили в театре юного зрителя.

Людмила Игнатенко (фото из открытых источников)

Людмила Игнатенко посвятила этому театру 55 лет. Она окончила студию при Театре им. Ивана Франко и сразу же начала работать в киевском ТЮЗе.

На сцене Театра юного зрителя она воплотила более 60 ярких образов в знаковых спектаклях, таких как "Пеппи Довгачулок", "Котовассия", "Сон", "Без вины виноваты". Кроме того, она озвучила десятки героев в радио и мультфильмах.

"Ее образы были полны искренностью, глубиной и любовью. Она говорила с детскими сердцами на языке правды и добра. Благодаря ее таланту театр находил отклик у самых маленьких зрителей, а спектакли становились событием. Светлая память. Почивай с миром, дорогая Людмила Сергеевна. Ваше творчество навсегда с нами", — говорится в сообщении театра.

В молодые годы Людмила Игнатенко работала в Киевском академическом украинском драматическом театре им. Франко, а также в Таллиннском театре русской драмы.

В 1970-х она начала озвучивать персонажей советских мультфильмов. Ее голосом говорят герои таких анимационных лент, как "Солнечный каравай", "Непонятливый воробей" и другие фильмы того времени.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная советская актриса из фильма "Бриллиантовая рука". 12 мая 2025 года ушла из жизни Нина Гребешкова — известная советская актриса, жена режиссера Леонида Гайдая и исполнительница ролей в культовых комедиях, полюбивших миллионы зрителей. О смерти актрисы на 95 году жизни сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти не уточнена.

Нина Павловна родилась в 1930 году в Москве, где училась в театральном институте. Ее кинодебют состоялся еще во время студенчества — в фильме "Отважные люди" (1950). Первую популярность принесла лента "Испытания на верность", а подлинное признание — сотрудничество с Гайдаем. Она снялась в его "Кавказской пленнице", "12 стульях", "Бриллиантовой руке", "Этого не может быть!" и других фильмах.