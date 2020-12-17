"Вторая семья": Елена Зеленская призналась, что продолжает сотрудничать с "Кварталом"

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью призналась, что несмотря на свой новый статус, продолжает сотрудничать со студией "Квартал 95". Согласно ее словам, она достаточно мало времени находит для этой работы, но отказываться от нее полностью она тоже не намерена. Объяснила Зеленская свою позицию тем, что "Квартал 95" для нее как "вторая семья".

Елена Зеленская. Фото: obozrevatel

Супруга президента Владимира Зеленского поделилась, что она сотрудничала с командой на протяжении 20 лет, поэтому просто взять и покинуть их для нее будет тяжело. Этими подробностями она поделилась в своем интервью для журнала "BBC News Україна".

Елена Зеленская воспринимает сотрудничество с "Кварталом" как эмоциональный шелтер (тайник), а все участники команды уже давно перестали быть для нее просто коллегами, а стали близкими друзьями. Первая леди добавила, что они не изменили свое отношение к ней, несмотря на новый социальный статус. Она призналась, что она очень ценит это.

Зеленская заявила, что после того, как ее супруга избрали президентом Украины, она перестала работать в "Вечернем квартале". Тем не менее сейчас существуют другие проекты, но какие именно, она пока говорить не хочет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Елена Зеленская посетила знаменитый музей. 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью. И первая леди решила не просто напомнить об этом, но и прочувствовать самостоятельно, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями каждый день.

Елена Зеленская посетила музей в темноте, который называется "Три после полуночи". Особенность этого музея заключается в том, что все экскурсии проходят в абсолютной темноте, а экскурсоводами в нем являются люди, у которых есть проблемы со зрением.

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