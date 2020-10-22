"Вы у себя одни": alyona alyona впервые рассказала об отношениях, которые навсегда ее изменили

Популярная украинская исполнительница alyona alyona призналась, что у нее были отношения, в которых ей сделали очень больно. Ранее она никогда не говорила на эту тему публично, но наконец-то решила нарушить молчание, передает издание lux.

alyona alyona. Фото: esquire

Так, девушка поделилась, что довольно долго встречалась с молодым человеком, пока тот в какой-то момент не заявил, что не видит с ней общего будущего. Он аргументировал свои слова тем, что у Алены есть лишний вес, поэтому после 40 с ней будет трудно. А он, мол, не намерен возить ее по врачам и ухаживать за ней. Как оказалось, эти слова до сих пор больно вспоминать артистке, потому что они намертво засели в ее голове.

"У всех нас случаются тяжелые ситуации в жизни, такие, что просто выбивают нас из колеи, но мы должны помнить, что есть люди, которые готовы помочь. Мы не одни и это я знаю точно. И даже если ваши родные и близкие не понимают вас, не готовы поддержать, обращайтесь к специалистам, психологам. Ибо вы у себя одни, помните об этом", — поделилась alyona alyona.

Как сообщал портал "Комментарии", alyona alyona выпустила новый клип в День защиты детей. Украинская рэперша и хип-хоп исполнительница опубликовала новый клип на песню "Помню" в честь Дня защиты детей 1 июня. Сюжет клипа посвящен детским годам рэперши и всем детям в целом. Новый видеоклип опубликован на официальном YouTube-канале.

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