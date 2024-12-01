Выбрал и не скучает ни по чему из РФ: известный ведущий, бежавший из России, разнес свою страну

Российский телеведущий и историк моды Александр Васильев, в 2022 году открыто осудивший военное вторжение России в Украину, заявил, что чувствует себя комфортно во Франции и не чувствует ностальгию по своей родине.

Александр Васильев (фото из открытых источников)

Как сообщает российское издание "Стархит", Васильев подчеркнул, что не имеет никакого желания возвращаться в Россию. По его словам, он нашел все необходимое для души и сердца вдали от страны-агрессора.

"Я совершенно не скучаю по России. Все, что мне нужно, я имею в своей душе: поэзия, литература, живопись, балет, опера, язык", — сказал Васильев.

Кроме того, он отметил, что даже в бытовых вещах, таких как сыр, Франция предлагает больше качества. "Русский сыр? Нет, во Франции он значительно качественнее", — добавил историк моды.

Васильев также рассказал, как выбрал жить своей жизнью, несмотря на сложности последних лет: "После 2022 года я задал себе два вопроса: или жить, или тосковать. Я выбрал жить. Делаю это для собственного удовольствия и стараюсь не вредить другим", — отметил бывший ведущий популярного шоу "Модный приговор".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ктор из сериала "Сваты", уехавший из РФ, ответил или вернется домой. Российский актер, известный по роли в сериале "Сваты", Александр Феклистов рассказал о своем решении покинуть Россию и переехать в Испанию. Причиной такого шага он назвал неблагоприятную ситуацию в стране-агрессоре.

В интервью для Марка Леви и Антона Привольнова актер признался, что после публичной поддержки Украины столкнулся с серьезными трудностями на родине.

Ранее актер заявлял, что его выезд из России – это эмиграция, а не временная релокация. После того, как он выступил в поддержку Украины, спектакли с его участием начали отменять, что фактически лишило его возможности работать.

