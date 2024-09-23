Могила известного российского ведущего КВН и сторонника путинского режима Александра Маслякова была разрушена спустя 11 дней после его похорон. Как сообщает телеграмм-канал "Дневники знаменитостей", на месте захоронения кто-то вырвал крест, разбрасывал цветы и переместил фотографии.

Смерть Маслякова (фото из открытых источников)

Согласно информации российских пропагандистов, подозреваемого уже задержали и проверяют на наркотики. Также стало известно, что родственники Маслякова подали заявление полиции в связи с инцидентом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая болезнь унесла жизнь у комика , поддерживавшего войну в Украине. Бессменный ведущий российской программы "КВН" Александр Масляков, известный своей про-путинской позицией, умер в возрасте 82 лет. Информацию о его смерти обнародовали в официальном Telegram-канале КВН.

Масляков ушел из жизни в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост только в апреле этого года. Как сообщалось ранее, он страдал тяжелой болезнью — неоперабельной опухолью в легких, которая была обнаружена в 2022 году после перенесенного наковсе. Александр Масляков старший на протяжении многих лет публично поддерживал президента России Владимира Путина и являлся его доверенным лицом на выборах. В 2023 году его сын также приехал на оккупированную Донбасс и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО", включая разрушенный Мариуполь.

Таким образом, оба Маслякова поддерживали агрессивную политику российского диктатора, включая оккупацию Донбасса и Крыма, а также полномасштабное вторжение в Украину.

