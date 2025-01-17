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Выступила против войны: актер и фанат режима Кремля пытался вернуть сбежавшую в США дочь

Мария Машкова ответила на хейт и призналась, извинялась ли перед отцом-путинистом.

17 января 2025, 23:15
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Лиля Воробьева

Мария Машкова, российская актриса, открыто осудившая войну России против Украины и переехавшая в США, снова оказалась в центре внимания из-за разрыва отношений со своим отцом, актером Владимиром Машковым, который поддерживает политику Кремля.

Выступила против войны: актер и фанат режима Кремля пытался вернуть сбежавшую в США дочь

Мария Машкова и Владимир Машков (фото из открытых источников)

По данным российского пропагандистского издания, в 2022 году Владимир Машков призвал дочь вернуться в Россию, но Мария отказалась, отметив, что теперь ее дом в другой стране. С тех пор актриса не поддерживает связь с отцом, оставаясь верной своей антивоенной позиции.

Свою позицию актриса неоднократно защищала в сети, отвечая на критику пользователей, обвиняющих ее в "измене" отца. На один из комментариев, где ей упрекали покаяние перед отцом, Машкова открыто ответила:
"Мне не за что извиняться. Не очень понимаю, где вы увидели мое покаяние".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что артист Владимир Машков, как только началась полномасштабная война, начал открыто ползать перед представителями правящей верхушки страны-агрессорки, этот сторонник Путина превратился в пропагандистский рупор РФ.

Машков приезжает к жителям оккупированных территорий и выступает перед ними. Недавно он побывал в Крыму, аннексию которого поддерживает с 2014 года. Представителям пропагандистских СМИ РФ он ответил на все их вопросы. В частности, убежденный сторонник Путина высказался, каково его отношение к коллегам, отказавшимся служить правящей в РФ верхушке и сторонникам антивоенной позиции. Претендуя на собственную жизненную мудрость, артист сказал неприятные слова.

"Люди, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие. У меня для всех есть одно слово: презрение. Я произнес страшное слово. Оно не значит "отвернуться". Оно означает "смотреть очень внимательно". Их беда догонит сама", — заявляет актер.

 



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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/mariya-mashkova-otkazavshayasya-vozvrashatsya-v-rossiyu-mne-ne-za-chto-prosit-prosheniya-u-otca-6166750/
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