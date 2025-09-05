logo

Взялась писать доносы: пассия Путина устроила большой скандал в шоу-бизнесе России
commentss НОВОСТИ Все новости

Взялась писать доносы: пассия Путина устроила большой скандал в шоу-бизнесе России

Мизулина, выведшая из семьи российского певца, возмутилась отсутствием семейных ценностей на концерте рэпера

5 сентября 2025, 00:16 comments1524
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Вероятная бывшая любовница российского диктатора Владимира Путина Екатерина Мизулина, ради которой он, по слухам, покинул Алину Кабаеву, устроила громкий скандал из-за концерта российского рэпера Егора Крида.

Взялась писать доносы: пассия Путина устроила большой скандал в шоу-бизнесе России

Екатерина Мизулина (фото из открытых источников)

По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, Мизулина заявила, что в России состоялась очередная "голая вечеринка". Так она охарактеризовала выступление Крида на стадионе в подмосковных "Лужниках". Причиной возмущения стали обращения родителей, выразивших беспокойство из-за откровенных костюмов танцовщиц на сцене.

Не выдержав такой "безнравственности", Мизулина публично раскритиковала концерт и обратилась в прокуратуру с требованием привлечь артиста к ответственности.

В своем новом сообщении она назвала выступление Крида "очередной провокацией и вызовом обществу в сложное время".

"Попытка снова прощупать почву... Это уже не первый такой “шар”. Сегодня концерт со стрипушником на сцене, завтра – Пугачева с Галкиным в Москве. Вектор вполне понятен", – написала Мизулина.

В ответ Егор Крид отверг обвинения в "разврате" и заявил, что Мизулина сама "обесценивает семейные ценности". По его словам, именно из-за нее распался брак певца и известного путиниста Shaman, который покинул жену и теперь появляется на публичных мероприятиях вместе с Мизулиной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая пассия Путина публично поцеловалась со своим новым фаворитом. В сети появились слухи о возможных отношениях между Екатериной Мизулиной, которую называют вероятной новой избранницей российского диктатора Владимира Путина, и пропагандистским певцом Шаманом. Поговаривают, что именно из-за нее Путин разорвал отношения с Алиной Кабаевой.

Мизулина и Шаман постоянно проводят время вместе, и их не раз замечали в общественных местах. В частности, они были подмечены во время совместных покупок в супермаркете. По сообщениям российских СМИ, во время встречи со школьниками в России пара поцеловалась на глазах у собравшихся, когда толпа стала выкрикивать "Горько!".



Источник: https://7days.ru/news/mizulina-sdelala-zayavlenie-o-pugachevoy-posle-napadok-na-krida-uzhe-zavtra-v-moskve.htm
