"Я делал это головой и рукой Бога": лучшие цитаты Диего Марадоны

Язык
Coinspot 26.11.2020
BTC/USD
16856.45
ETH/USD
510.39
LTC/USD
71.54
НБУ 26.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Диего Марадону называют лучшим футболистом XX века, ведь за свою карьеру он действительно забил не один потрясающий гол.
Диего Марадона. Фото: obozrevatel
Известно, что у аргентинского игрока была наркотическая зависимость, из-за которой он даже был арестован. Так, в 1991 году футболиста арестовали за хранение кокаина, а в 1999-м — за то, что он стрелял по журналистам из пневматической винтовки.
Как видим, его жизнь точно нельзя было назвать скучной или обыденной. Поэтому давайте вспомним, что говорил Диего Марадона о жизни, футболе и политике.
• Многие говорят, что я делал это (забил гол) своей рукой. Я говорю, что я делал это головой и рукой Бога.
• Криштиану Роналду забивает голы и продает вам шампунь. Нормальный бизнес.
• Мне было 22 года, и этого было достаточно, чтобы чувствовать себя живым, но я попробовал наркотики, потому что они были повсюду в футболе.
• Джордж Буш – убийца, я предпочитаю дружить с Фиделем Кастро.
• Дональд Трамп – марионетка.
• Я против гомосексуалистов? Ни в коем случае. Мне выгодно, чтобы они существовали, ведь так больше женщин остаются свободных для настоящих мужчин.
• У меня две мечты: первая – сыграть на чемпионате мира, а вторая – стать чемпионом (Эти слова Марадона произнес в 1970 году, когда впервые появился на телевидении).
• Я – футболист, который приносит счастье людям, и этого для меня более чем достаточно.
• Я могу быть белым или черным. Но серым не буду никогда.
• Мать думает, что я лучший. А я никогда не спорю с матерью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости