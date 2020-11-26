"Я делал это головой и рукой Бога": лучшие цитаты Диего Марадоны

Диего Марадону называют лучшим футболистом XX века, ведь за свою карьеру он действительно забил не один потрясающий гол.

Диего Марадона. Фото: obozrevatel

Известно, что у аргентинского игрока была наркотическая зависимость, из-за которой он даже был арестован. Так, в 1991 году футболиста арестовали за хранение кокаина, а в 1999-м — за то, что он стрелял по журналистам из пневматической винтовки.

Как видим, его жизнь точно нельзя было назвать скучной или обыденной. Поэтому давайте вспомним, что говорил Диего Марадона о жизни, футболе и политике.

• Многие говорят, что я делал это (забил гол) своей рукой. Я говорю, что я делал это головой и рукой Бога.

• Криштиану Роналду забивает голы и продает вам шампунь. Нормальный бизнес.

• Мне было 22 года, и этого было достаточно, чтобы чувствовать себя живым, но я попробовал наркотики, потому что они были повсюду в футболе.

• Джордж Буш – убийца, я предпочитаю дружить с Фиделем Кастро.

• Дональд Трамп – марионетка.

• Я против гомосексуалистов? Ни в коем случае. Мне выгодно, чтобы они существовали, ведь так больше женщин остаются свободных для настоящих мужчин.

• У меня две мечты: первая – сыграть на чемпионате мира, а вторая – стать чемпионом (Эти слова Марадона произнес в 1970 году, когда впервые появился на телевидении).

• Я – футболист, который приносит счастье людям, и этого для меня более чем достаточно.

• Я могу быть белым или черным. Но серым не буду никогда.

• Мать думает, что я лучший. А я никогда не спорю с матерью.

Как сообщало издание "Комментарии", умер легендарный футболист Диего Марадона. 25 ноября скончался легендарный аргентинский футболист, тренер сборной Аргентины Диего Марадона. Всемирно известному футбольному игроку было 60 лет.



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