YouTube выдал Насте Каменских «Золотую кнопку»

Украинская артистка Настя Каменских может похвастаться очередной наградой. Певица получила "Золотую кнопку" от YouTube за то, что на ее канале уже миллион подписчиков. Видео вручения награды опубликовано в NKblog.

"В NKblog вся моя жизнь как на ладони: я вместе с вами, мои дорогие подписчики, переживала самые знаковые события моей жизни, мы вместе радовались и расстраивались, вдохновлялись и мотивировались. И дальше будет еще больше, обещаю. Я благодарна также своей команде, которая поддерживает мои самые смелые идеи - эта кнопка наша и, верю, что следующая - не за горами", - прокомментировала награду знаменитость.

На сегодня канал NK в общей сложности насчитывает почти 400 млн просмотров и 1,25 млн подписчиков. А певица выпускает влоги на английском и испанском языках, ведь аудитория канала расширилась далеко за пределы Украины и стран СНГ и включает Испанию, Турцию, США и страны Латинской Америки. Каждая видеоработа артистки попадает в тренды YouTube и набирает миллионы просмотров.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинская певица Настя Каменских на пяти языках спела о карантине.

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