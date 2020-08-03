YouTube выдал Насте Каменских «Золотую кнопку»

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Светлана Шкурупий
Украинская артистка Настя Каменских может похвастаться очередной наградой. Певица получила "Золотую кнопку" от YouTube за то, что на ее канале уже миллион подписчиков. Видео вручения награды опубликовано в NKblog.
"В NKblog вся моя жизнь как на ладони: я вместе с вами, мои дорогие подписчики, переживала самые знаковые события моей жизни, мы вместе радовались и расстраивались, вдохновлялись и мотивировались. И дальше будет еще больше, обещаю. Я благодарна также своей команде, которая поддерживает мои самые смелые идеи - эта кнопка наша и, верю, что следующая - не за горами", - прокомментировала награду знаменитость.
На сегодня канал NK в общей сложности насчитывает почти 400 млн просмотров и 1,25 млн подписчиков. А певица выпускает влоги на английском и испанском языках, ведь аудитория канала расширилась далеко за пределы Украины и стран СНГ и включает Испанию, Турцию, США и страны Латинской Америки. Каждая видеоработа артистки попадает в тренды YouTube и набирает миллионы просмотров.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинская певица Настя Каменских на пяти языках спела о карантине.
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