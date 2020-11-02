Юлия Тимошенко: 25 лет политической карьеры - как менялся ее образ на протяжении этого времени

Юлия Тимошенко, первая и пока единственная женщина премьер-министр в истории Украины, пожалуй, самая известная одиозная женщина-политик на украинской политической арене. Постоянное недовольство действующими президентами и правящей коалицией, материнское отношение к поклонникам, политические, экономические и другие скандалы, связанные с ее именем, обратили на себя внимание "Комментариев". Мы решили показать как менялся ее образ с начала политической карьеры и вспомнить наиболее интересные факты о Юлии Тимошенко.

Фото: из открытых источников

27 ноября лидеру "Батькивщины" исполнится 60 лет. Родилась она в Днепропетровске, получила экономическое образование. После окончания учебного заведения, работала на Днепропетровском машиностроительном заводе, затем открыла свое дело.

В середине 90-х годов за контрабанду валюты через таможенную границу Украины в Запорожском аэропорту, огромной на тот момент суммы-26 тыс дол, Тимошенко была привлечена к уголовной ответственности. Вскоре "отличилась" аналогичной контрабандой Тимошенко и в Москве – в чемоданах во время таможенного досмотра правоохранители выявили 100 тыс дол США. Но из-за изменений в уголовном законодательстве, в личном деле Тимошенко эти факты не фигурируют.

На протяжении двух лет с 1995 года Юлия Тимошенко занимала должность промышленно-финансовой корпорации "Единые энергетические системы Украины". Тогда она получила звание "газовая королева", а также стала участницей очередного уголовного скандала: Генпрокуратура собрала более 500 томов дела. Здесь были доказательства дачи взяток Лазаренко и МО РФ, и контрабанда газа, и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. За решетку тогда попал ее муж и Александр и напарник Валерий Фалькович. Тимошенко же отделалась испугом.





В 2002 году была создана партия "Блок Юлии Тимошенко", в 2004 году БЮТ и ее лидер стали главными лицами на сцене "Оранжевой Революции", после чего она получила кресло премьера.

В 2008-2009 годах БЮТ и Партия регионов вели переговоры о формировании парламентской коалиции, целью которой стало изменить главный закон Украины — Конституцию, и перераспределить властные полномочия. Но в последний момент Янукович отказался от идеи заключить союз с ней.

Далее последовали политические гонения Юлии Тимошенко. Против нее было заведено 5 уголовных производств. 11 октября 2011 года суд отправил Тимошенко в тюрьму сроком на 7 лет по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. Пребывала заключение бывшая премьер-министр в колонии Харькова.

Два с половиной года спустя высший судовой орган Украины закрыл "газовое" дело Юлии Тимошенко, она была освобождена, после чего долго восстанавливала свое здоровье.

В 2019 году партия "Батькивщина" во главе с Тимошенко после выборов в ВР стала оппозицией правящей коалиции. Также, она резко сменила свой образ, представ на политической арене в "воинственном" образе.



Политик замужем уже более 40 лет. Есть дочь и внучка.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Юлия Тимошенко будет судиться с журналистом и бывшим депутатом.















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