Российский актер и пропагандист Иван Охлобыстин, известный своими агрессивными заявлениями в поддержку войны против Украины, столкнулся с неожиданным событием в личной жизни: его дочь Варвара осталась без жениха.

Иван Охлобыстин (фото из открытых источников)

По информации российских медиа, свадьба должна была состояться совсем скоро, однако будущий зять, 31-летний парикмахер Максим, внезапно передумал и разорвал помолвку только за неделю до церемонии.

Официальные причины такого решения не известны, но ситуация вызвала большой резонанс. Сам Охлобыстин не дал четких комментариев, говоря только общими фразами:

"Я себя вспоминаю, первая несчастная любовь... В таких ситуациях помочь невозможно, разве что поддержать", — заявил актер.

Как сообщают источники, момент предложения руки и сердца вызвал недоумение даже у самого Охлобыстина. Максим, придя к семье невесты, не имел обручального кольца, не встал на колено перед Варварой, а решил обнять самого тестя. Реакция Охлобыстина на этот жест была сдержанной, что, может быть, и повлияло на решение Максима.

Остается лишь догадываться, что именно заставило молодого человека изменить планы, но бурный характер и скандальная репутация Охлобыстина могли сыграть свою роль.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын безумного путиниста пошел в армию РФ , чтобы убивать украинцев. Скандальный российский актер-священник и путинист Иван Охлобыстин, недавно чуть не погибший на Донбассе. Сделал новое безумное заявление о том, что его старший сын Василий, родившийся в браке с Оксаной Арбузовой, решил пополнить ряды русской армии.

По словам Охлобыстина, "школу жизни" должен пройти каждый мужчина, потому он полностью поддержал выбор сына. Охлобыстин заявил, что Василий сразу направился в военкомат после того, как окончил университет.

