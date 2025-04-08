Захарова прошлась по Пугачевой и поставила ее в пример всем россиянам

Официальная представительница МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что известная российская певица Алла Пугачева получила исключительную народную любовь, но не смогла ее по достоинству оценить.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Об этом пишут российские СМИ. Захарова, которая является одной из представительниц власти, поддерживающей агрессию против Украины, выразила мнение, что Пугачева, не выразившая поддержки военному вторжению в Украину, якобы отвергла подаренные ей "чувство доверия и любви со стороны народа". Она добавила: "Не могу сказать, не хочу осуждать, но чтобы для нас всех это стало уроком".

Также Захарова подчеркнула, что ситуация с Пугачевой должна служить примером для тех, кто предстает перед "важным выбором", намекая на необходимость демонстрировать лояльность государственной политике.

"Я считаю, что единственное, для чего подобные вещи и даются в жизни — чтобы мы на них учились. Потому что это действительно очень страшный пример", — резюмировала она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что фотография Пугачевой разозлила россиян . Недавно Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин побывали на Кипре на моноспектакле Даниила Козловского, которого в России "отменили" из-за антивоенной позиции. Это событие активно обсуждали российские медиа, особенно учитывая якобы странное поведение Пугачевой во время выступления.

Однако после завершения спектакля певица, похоже, заметно подняла настроение. Вместе с Галкиным, официально признанным в РФ "иноагентом" за свою публичную поддержку Украины и критику российских властей, она зашла за кулис спектакля. Там они пообщались с Козловским и даже сделали общую фотографию. На снимке Алла, Максим и Данило выглядят улыбающимися и радостными. "Снова премьера, снова успех. Поздравляем!" – написала Пугачева в своем Instagram-блоге.