Залужный дал Потапу отеческое наставление в начале войны: послушался ли артист генерала

Украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) признался, что в Киеве в начале войны получил, по его ощущениям, отеческое наставление от тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это была просьба помогать фронту — и продюсер с тех пор помогает ВСУ "через профессию". Об этом артист рассказал в интервью осудившему войну в Украине российскому журналисту Юрию Дудю.

Потап заявил Дудю, что выполняет наставление Залужного, полученное в начале войны. Фото: из открытых источников

Потап уточнил, что "были разные темы, а потом состоялся отцовский диалог". Артист вспоминает, что Залужный подошел к нему по-отцовски и пожал руку.

"Помогайте фронту. Ваша задача — помогать фронту всем, чем можете", — процитировал он удивленному Дудю слова главкома.

Артист добавил, что он с тех пор помогает фронту. Он объяснил, что умеет зарабатывать деньги за границей, поэтому планирует и дальше это делать.

"Я делаю так. Я могу через профессию. Я зарабатываю деньги так", — сказал Потап.

Сейчас, по словам продюсера, он регулярно выезжает из Украины и возвращается, делая это "легальным способом", доступным представителям шоу-бизнеса. Потап заявил, что деньги, которые он зарабатывает за границей, направляет на помощь армии, волонтерам и благотворительным организациям в Украине. Он также подчеркнул, что продолжать эту деятельность его просили "власти страны", не уточнив, имеется в виду просьба Залужного или и других представителей власти тоже. Потап оценивает помощь, собранную и переданную им армии, в сумму около 100 млн грн.

Как писал портал "Комментарии", Потап сравнил нынешнего Зеленского с тигром, который сражается за Украину. По словам продюсера, Зеленский, которого он знает уже 15 лет, всегда был лидером — сначала в шоу-бизнесе, а теперь он — лидер воюющей страны. Поэтому Потап не задает главе государства вопросов и призывает всех поддерживать его и друг друга. Но если украинцев перестанет устраивать президент, они "разберутся" и "поменяют ситуацию", добавил артист.

Как писал портал "Комментарии", Потап в интервью Дудю заявил, что после войны намерен вернуться в Украину. Он также выразил собственное видение того, каким должно быть завершение войны. Артист подчеркнул, что стремится к справедливости для страны, где родился, вырос и достиг первых успехов (речь об Украине). По его словам, восстановление справедливости должно стать ответственностью агрессора, и только после этого, через значительный промежуток времени, можно будет говорить об относительно безопасном мире.