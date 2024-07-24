Валерий Залужный растрогал подписчиков своим трогательным поздравлением жены Елены с днем рождения. В своем Facebook-посте он поделился семейным селфи и неожиданным признанием о том, что почти все их фотографии – общие.

Залужный трогательно поздравил жену с Днем рождения

“Просматривая наши семейные фото, я понял очень важную вещь. У тебя, совсем нет собственных фото, за большой редкостью где тебя снимал я. Это лишь несколько снимков, где ты выглядишь совсем не привычно. Только миллион фото где мы вместе. И так оно и есть. Трудно даже представить как бы сложилась моя жизнь без тебя и насколько тяжело тебе всегда было быть рядом. Люблю тебя безгранично. Спасибо тебе за все. С Днем рождения”, – написал Залужный.

Пара вместе уже более 20 лет воспитывает двух дочерей, которые выбрали разные профессиональные пути: старшая стала военнослужащей, а младшая учится на медика.

Елена работает финансисткой в "Укргазбанке" и поддерживает Валерия в его карьере, несмотря на свои профессиональные обязательства.

Читайте на портале "Комментарии" — Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова появился в сети после долгого перерыва, опубликовав фото с женой Еленой Залужной. Снимок, сделанный во время совместного отдыха в горах, Залужный разместил на своей странице в Facebook с подписью "Украина волшебная".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 10 июля бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на информацию источника в окружении эксглавнокомандующего. Согласно данным СМИ, среда, 10 июля, стала первым рабочим днем Залужного в Лондоне. Дмитрий Кулеба добавил, что понимает повышенный интерес к этой теме, но напомнил, что "всех послов оценивают все равно: по результатам".