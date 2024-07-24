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Черновалова Кристина
Валерий Залужный растрогал подписчиков своим трогательным поздравлением жены Елены с днем рождения. В своем Facebook-посте он поделился семейным селфи и неожиданным признанием о том, что почти все их фотографии – общие.
Залужный трогательно поздравил жену с Днем рождения
Пара вместе уже более 20 лет воспитывает двух дочерей, которые выбрали разные профессиональные пути: старшая стала военнослужащей, а младшая учится на медика.
Елена работает финансисткой в "Укргазбанке" и поддерживает Валерия в его карьере, несмотря на свои профессиональные обязательства.
Читайте на портале "Комментарии" — Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова появился в сети после долгого перерыва, опубликовав фото с женой Еленой Залужной. Снимок, сделанный во время совместного отдыха в горах, Залужный разместил на своей странице в Facebook с подписью "Украина волшебная".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 10 июля бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на информацию источника в окружении эксглавнокомандующего. Согласно данным СМИ, среда, 10 июля, стала первым рабочим днем Залужного в Лондоне. Дмитрий Кулеба добавил, что понимает повышенный интерес к этой теме, но напомнил, что "всех послов оценивают все равно: по результатам".
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