Запроданка Повалий сделала новое безумное заявление о дружбе народов

Ее инициатива вызвала возмущение среди украинцев, ведь она с самого начала полномасштабной войны демонстрирует свою лояльность России, которая является агрессором.

Напомним, что Повалий была одним из первых представителей украинской культуры, которая после вторжения РФ покинула Украину и начала активно поддерживать действия Кремля, выступая на российских концертах и делая заявления в пользу окупантов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын Повалий обратился к ней. Певица Таисия Повалий, которая во время полномасштабного вторжения поддержала страну-оккупанта и активно транслирует пропагандистские нарративы, 10 декабря отметила свой 60-летний юбилей.

По случаю этой даты ее единственный сын, музыкант Денис Повалий, опубликовал в своем Instagram видео, на котором певица исполняет песню на украинском языке "Волшебные сны". На записи Повалий изображена в своих ранних годах, еще до того, как прибегла к многочисленным пластическим операциям.

Также "Комментарии" писали о том, что Таисия Повалий снова оказалась в центре скандала из-за своих пророссийских высказываний. В последнем интервью на белорусском телеканале она заявила, что давно поддерживает Россию и считает действия РФ в Украине "спасением".

Повалий утверждает, что в Украине ее преследовали, хотя она там и зарабатывала деньги и пользовалась популярностью.



