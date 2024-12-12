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Запроданка Повалий сделала новое безумное заявление о дружбе народов

Повалий не перестает удивлять своими заявлениями.

сегодня, 23:10
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Автор:
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Лиля Воробьева

Таисия Повалий, после начала российской агрессии избравшая поддерживать Кремль, заявила о своих планах создать "российско-украинский" альбом. Певица, неоднократно поддерживавшая российскую пропаганду, в интервью российским СМИ рассказала об этом замысле:

Запроданка Повалий сделала новое безумное заявление о дружбе народов

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

"Я хочу выпустить альбом на русском и украинском языках. Это будет русско-украинский альбом. Я хочу, чтобы мы снова стали дружить", – заявила Повалий.

Ее инициатива вызвала возмущение среди украинцев, ведь она с самого начала полномасштабной войны демонстрирует свою лояльность России, которая является агрессором.

Напомним, что Повалий была одним из первых представителей украинской культуры, которая после вторжения РФ покинула Украину и начала активно поддерживать действия Кремля, выступая на российских концертах и делая заявления в пользу окупантов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын Повалий обратился к ней. Певица Таисия Повалий, которая во время полномасштабного вторжения поддержала страну-оккупанта и активно транслирует пропагандистские нарративы, 10 декабря отметила свой 60-летний юбилей.

По случаю этой даты ее единственный сын, музыкант Денис Повалий, опубликовал в своем Instagram видео, на котором певица исполняет песню на украинском языке "Волшебные сны". На записи Повалий изображена в своих ранних годах, еще до того, как прибегла к многочисленным пластическим операциям.

Также "Комментарии" писали о том, что Таисия Повалий снова оказалась в центре скандала из-за своих пророссийских высказываний. В последнем интервью на белорусском телеканале она заявила, что давно поддерживает Россию и считает действия РФ в Украине "спасением".

Повалий утверждает, что в Украине ее преследовали, хотя она там и зарабатывала деньги и пользовалась популярностью.

 



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Источник: https://popcake.tv/news/my-budem-s-ukrainoj-druzhit-taisiya-povalij-mechtaet-o-peremirii
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