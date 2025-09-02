Заставила неизлечимая болезнь: любимый кремлевский ведущий пошел на неожиданный шаг

Российский телеведущий и известный поклонник режима Путина Леонид Якубович обратился к врачам из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Как сообщают российские Telegram-каналы, у него обнаружили усложненную форму сахарного диабета, и медики настаивают на строгой диете.

Леонид Якубович (фото из открытых источников)

Теперь для Якубовича под запретом оказалось большинство блюд, которыми его традиционно угощали участники программы "Поле чудес": соленые огурцы, пирожки и прочая вредная еда. Кроме того, врачи категорически запретили алкоголь.

Поэтому ведущий, который возглавляет шоу уже 31 год, будет вынужден отказаться от давней традиции пробовать угощение от зрителей и участников.

Ранее у Якубовича уже были серьезные проблемы со здоровьем — ему диагностировали ишемическую болезнь сердца. Тогда врачи установили телеведущему стенты и отметили необходимость соблюдения диеты. Также медики не раз рекомендовали ему ограничить физические нагрузки и отказаться от вредных привычек.

Якубович внесен в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма. С 7 января 2023 он находится под санкциями СНБО Украины за публичную поддержку аннексии Крыма, признание "ДНР/ЛНР" и участие в мероприятиях, оправдывающих российскую агрессию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ведущий "Поля чудес" скрылся во время съемок шоу . Российский телеведущий Леонид Якубович, снискавший известность благодаря шоу "Поле чудес", внезапно покинул площадку во время съемок юмористической программы "Что было дальше?". По информации пропагандистского телеграмм-канала "Звездная пыль", Якубович посетил шоу, но оставил съемки достаточно быстро.

Причиной послужило то, что ведущему не понравилось, как комики перебивали его во время записи программы. Как отмечается, Якубович не смог выдержать ситуацию и обнаружил агрессию, покинув площадку. После этого находившиеся на съемках люди пытались уговорить его вернуться, но им это не удалось.

