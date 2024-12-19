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Зеленский шокирует признание: чем будет заниматься после президентства

Зеленский не исключает возможность возвращения к карьере комика после президентства

сегодня, 10:57
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Автор:
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Черновалова Кристина

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Parisien впервые рассказал, планирует ли вернуться к юмору после завершения своей каденции. Политик признался, что не исключает возможности снова появиться на сцене, однако отметил, что это будет зависеть от многих факторов.

Зеленский шокирует признание: чем будет заниматься после президентства

Планы Зеленского после президентства

"Сложно ответить, честно, не знаю. Я думаю, что это зависит от того, какой человек внутри, и я не знаю, потому что эта война влияет на всех нас. Если я не потеряю того, что было внутри, то кто его знает , – может быть", – признался Зеленский.

До президентства Владимир Зеленский был хорошо известным юмористом и актером. Он приобрел известность благодаря работе в Студии "Квартал 95", которую сам и основал. Его комедийные выступления сделали его узнаваемым не только в Украине, но и за ее пределами.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Зеленский полностью сосредоточился на управлении страной, и о юморе не было даже речи. Однако сейчас, когда страна постепенно приближается к победе, президент начал задумываться о будущем после войны.

"У меня очень много планов. То, что люди делают ежедневно, когда у них нет войны, вот всем этим мы будем заниматься. Дети, семья, родители. Не по телефону, а посидеть поговорить. С сыном поиграть в футбол, с дочкой поговорить об университете, с женой поехать в командировку", – добавил Владимир Александрович.

Зеленский подчеркнул, что его будущее зависит от того, каким он выйдет из войны. Он признался, что военные события повлияли на всех, и он не уверен, останется таким же, как был раньше.

Ранее "Комментарии" писали, что наиболее надежными гарантиями безопасности для Украины является членство в НАТО. Но сегодня так складывается ситуация, что по приглашению в Североатлантический Альянс Киев ни от кого не ожидает. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Брюсселе сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает NV.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/volodimir-zelenskiy-vidpoviv-chi-povernetsya-do-gumoru-pislya-viyni-yaki-plani-v-prezidenta-na-maybutnye-12857292.html
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