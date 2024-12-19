Зеленский шокирует признание: чем будет заниматься после президентства

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Parisien впервые рассказал, планирует ли вернуться к юмору после завершения своей каденции. Политик признался, что не исключает возможности снова появиться на сцене, однако отметил, что это будет зависеть от многих факторов.

Планы Зеленского после президентства

"Сложно ответить, честно, не знаю. Я думаю, что это зависит от того, какой человек внутри, и я не знаю, потому что эта война влияет на всех нас. Если я не потеряю того, что было внутри, то кто его знает , – может быть", – признался Зеленский.

До президентства Владимир Зеленский был хорошо известным юмористом и актером. Он приобрел известность благодаря работе в Студии "Квартал 95", которую сам и основал. Его комедийные выступления сделали его узнаваемым не только в Украине, но и за ее пределами.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Зеленский полностью сосредоточился на управлении страной, и о юморе не было даже речи. Однако сейчас, когда страна постепенно приближается к победе, президент начал задумываться о будущем после войны.

"У меня очень много планов. То, что люди делают ежедневно, когда у них нет войны, вот всем этим мы будем заниматься. Дети, семья, родители. Не по телефону, а посидеть поговорить. С сыном поиграть в футбол, с дочкой поговорить об университете, с женой поехать в командировку", – добавил Владимир Александрович.

Зеленский подчеркнул, что его будущее зависит от того, каким он выйдет из войны. Он признался, что военные события повлияли на всех, и он не уверен, останется таким же, как был раньше.

Ранее "Комментарии" писали, что наиболее надежными гарантиями безопасности для Украины является членство в НАТО. Но сегодня так складывается ситуация, что по приглашению в Североатлантический Альянс Киев ни от кого не ожидает. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Брюсселе сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает NV.