Жену Пирса Броснана не узнать: она похудела на 45 килограммов

Жена Пирса Броснана Кили Шей Смит приходилось часто сталкиваться с критикой. Интернет-пользователи иногда резко отзывались о ее внешности. Однако теперь 60-летняя Кили Шей Смит осуществила неожиданное изменение и похудела на 45 килограммов.



Пирс Броснан и Кили Шей Смит. Фото из открытых источников

Кили Шей Смит приходилось сталкиваться с язвительными комментариями по поводу внешности. "Внимательные" наблюдатели без сомнений критиковали ее лишний вес. Однако Пирс Броснан всегда защищал свою жену и открыто выражал свои чувства, независимо от того, как она выглядит.

Однако последние фотографии Смит показывают, что она претерпела значительные изменения. Как сообщает издание Style Craze, жена Броснана похудела на 45 килограммов, что вызвало сотни положительных комментариев от ее поклонников под фото Кили Шей Смит в социальных сетях.





Кили Шей Смит и Пирс Броснан



Интернет-пользователи указывают, что Смит "прекрасно выглядит", называют ее "красавица Кили", а также положительно отзываются о супругах в целом словами, что они "прекрасная пара".

Пирс Броснан – популярный ирландский актер, прежде всего известный по роли Джеймса Бонда, которую он сыграл в четырех фильмах.

Броснан впервые женился в 1980 году на Кассандре Гаррис усыновив ее двоих детей. Первая жена актера скончалась от рака яичников в 1991 году. В 1994 году на мексиканском пляже Броснан встретился с американской журналисткой и моделью Кили Шей Смит, на которой женился в 2001 году. У пары двое детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина отказалась от двух продуктов в своем рационе и похудела на 70 килограммов.

Также "Комментарии" писали о мужчине, который смог снизить вес более чем на 150 килограммов благодаря одному правилу.