Звезда французского кинематографа Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже по обвинению в сексуальном насилии. Как сообщает The Guardian, судебный процесс начнется 24 марта 2025 года.

Жерар Депардье. Фото: Reuters

76-летний актер обвиняется в совершении сексуального насилия в отношении двух женщин — помощницы режиссера и художника-декоратора. Обе женщины работали с ним на съемочной площадке фильма "Зеленые ставни", поставленного режиссером Жаном Беккером в 2021 году.

Это не первый случай, когда Депардье оказывается в центре сексуального скандала: ранее около 20 женщин высказывали претензии к актеру, обвиняя его в непристойном поведении. Однако это первое дело, которое достигло суда. По словам прокуроров, в случае доказательства вины актер может быть приговорен к пяти годам заключения и штрафу на сумму 75 000 евро (более 3 миллионов гривен).

Актер категорически отрицает все обвинения, заявляя, что он никогда не оскорблял женщин и не совершал преступления. Он также подчеркивает, что все эти заявления выдумки.

Это дело не первое в карьере актера, которая связана с сексуальными скандалами. Депардье впервые оказался под ударом обвинений летом 2018 года, когда 14 женщин выдвинули против него обвинения в сексуальном насилии. Однако актер опроверг эти обвинения в открытом письме, опубликованном в газете Le Figaro, утверждая, что все утверждения были ложными.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Жерара Депардье снова обвинили в сексуальных преступлениях. 20-летняя актриса уже предъявила обвинения против путиниста. Новые расследования от Mediapart обнаружили, что 74-летний актер обвиняется в сексуальных домогательствах до 13 женщин. Речь идет о тех, которые работали с ним на съемках 11 разных фильмов с 2004 по 2022 год.