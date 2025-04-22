В резонансном деле украинской модели Марии Ковальчук, обнаруженной в Дубае с многочисленными травмами и без документов, появились новые обстоятельства.

Мария Ковальчук (фото из открытых источников)

Как стало известно, в конце марта украинские правоохранители открыли уголовное производство в связи с инцидентом с участием 20-летней девушки. Пока идет следствие, российская модель Татьяна Можегова поделилась собственной версией событий в Дубае. В видео на YouTube она отметила, что на вечеринке, где находилась Мария, присутствовали еще две девушки. Об их судьбе пока ничего не известно, и, вероятно, они тоже могли стать жертвами насилия или получили телесные повреждения.

Можегова рассказала, что Ковальчук могла и не догадываться о возможной опасности, поскольку приглашение на мероприятие выглядело совершенно невинно — мол, это должна была быть обычная вечеринка с музыкой и общением. Также россиянка сообщила, что, по слухам, сейчас на мать пострадавшей девушки оказывается давление. В частности, речь идет о том, что ей якобы пообещали два миллиона долларов за то, чтобы дело не получило дальнейшей огласки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стали известны шокирующие подробности состояния модели Ковальчук, которую нашли в Дубае. Украинская модель Мария Ковальчук, которую 19 марта обнаружили в больнице Дубая с переломами, уже прошла несколько сделок и продолжает восстановительный период. Хотя точные обстоятельства травмирования остаются невыясненными, новые детали ее исчезновения постепенно появляются.

Недавно Мария очнулась, но пока не может говорить, поэтому все обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Анонимный источник, утверждающий, что находился в медицинском заведении во время ее госпитализации, рассказал пропагандистским СМИ, что вид Марии после происшествия наводил на мысль о жестоком избиении и издевательствах.