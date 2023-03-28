Живем без Украины: кто из актеров популярного сериала поддержал войну

В 2011-2012 годах в РФ показывали мистический сериал "Закрытая школа", отснятый по испанской драме "Черная лагуна". Этот триллер "Закрытая школа" смотрели и в Украине. Четыре сезона телезрители отслеживали события, происходившие в находившейся в лесу школе. Украинские зрители теперь не могут вообразить, что их кумиры поддержат кровавые трагедии войны. Об этом пишет "УНИАН".

Российский сериал "Закрытая школа" (фото из открытых источников)

В частности, один из них – Павел Прилучный, сразу в начале военного вторжения высказался на тему войны как-то размыт. Он говорил о "братских народах", и задал вопрос, что им не дает жить в мире и согласии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Во мне намешано много национальностей и разных кровей, поэтому я не делю людей на русских и нерусских. Мне нечего идти на сделку с совестью. Надеюсь, у всех моих комментаторов с ней тоже все в порядке", — писал в своем блоге актер.

Другая актриса Агата Муцениеце, которая в "Закрытой школе" играла Дарью Старкову, после того, как началась полномасштабная война в Украине, назвала убийства простых украинских граждан "произошедшими в мире событиями". Больше ничего по поводу кровавой политики Кремля в ее сообщении не было.

"В последнее время не было настроения снимать. Сейчас тоже тяжело. Просто тяжело... Не понимаю, как люди так делают... Все рушится, мир рушится. Это очень плохо. Я хочу, чтобы все закончилось быстрее, и мы с вами снова снова могли летать друг к другу, обниматься, были спокойны при жизни друг к другу", — отметила актриса.

Татьяна Васильева в этом сериале играла завхоза элитной школы Галину Васильевну. В мае 2022 года она заявила, что Украина как государство якобы погибла.

"Мы уже живем без Украины. Она уже поделена между Россией и Америкой. Западная Украина отойдет Польше. Так не должно было быть, но так получилось. Во всяком случае, мы не приложили к этому усилия", — заявила Васильева прессе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса "набросилась" с оскорблениями президента Зеленского.