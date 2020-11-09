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Жуткое преступление: звезда YouTube убила и выбросила в мусор своих детей

Блогершу приговорили к 40 годам заключения

сегодня, 14:22
Автор:

Елизавета Черных

Известная блогерша из Северной Каролины Алисса Энн Дэйволт приговорена к 40 годам лишения свободы за убийство двух новорожденных детей, без права на условно-досрочное освобождение. 

Жуткое преступление: звезда YouTube убила и выбросила в мусор своих детей

ФОТО: Комсомольская правда

Как сообщает издание Local 12, женщина совершала свои жуткие преступления в 2017 и 2018 годах. Сперва блогерша убила и выбросила свою новорожденную дочь, а затем с такой же жестокостью расправилась с сыном. 

Известно, что на судебном заседании по первому делу Алисса Энн Дэйволт не присутствовала, однако судья закрепил приговор до тех пор, пока женщину не найдут и не доставят в суд. По утверждению адвоката блогерши, ее подопечная имела проблемы с психическим здоровьем, но этот факт не смог повлиять на вынесенный приговор. 

В суде YouTube-звезда раскаялась в содеянном, утверждая, что ее поступок был огромной ошибкой, и что она никогда больше так не поступит, особенно со своими детьми. 

К слову, популярность  Алиссе Энн Дэйволт принес ее бьюти-блог на YouTube. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, полиция в одной из квартир обнаружила тела четырех убитых. 


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Источник: https://local12.com/
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