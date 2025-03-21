Знаменитый музыкант отменил концерт в Украине: что произошло

Канадский музыкант Нил Янг отменил бесплатный концерт в Украине из-за ситуации с безопасностю.

Нил Янг отменил концерт. Фото из открытых источников

Канадский 79-летний музыкант Нил Янг сообщил, что отменяет свой бесплатный концерт в Украине, который должен был состояться в преддверии летнего европейского тура по Chrome Hearts, по соображениям безопасности.

Музыкант рассказал, что у команды было хорошее место проведения концерта, рядом с укрытием, но ситуация с опасностью на месте кардинально изменилась.

"Я не мог с чистой совестью взять свою команду и инструменты в ту зону. Прошу прощения у всех. Украина — большая страна с хорошим лидером. Слава Украине", — написал Нил Янг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦГУ СЗОК) в течение ближайшего месяца проведет исследование степени зависимости российских сервисов от зарубежной серверной инфраструктуры. "ЦМУ ССОП в ближайшее время проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", — рассказали в Роскомнадзоре.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Николаеве 61-летний мужчина заставлял попрошайничать людей с инвалидностью в обмен на еду для них. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре и главном управлении Национальной полиции Николаевщины. Правоохранители обнаружили, что мужчина завербовал для попрошайничества 63-летнюю внутренне перемещенную женщину из Запорожья и 50-летнего мужчину, которые имеют инвалидность 2 группы и находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

