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Зрительницы в предвкушении: сексуальный Том Харди станет новым "агентом 007"

В СМИ появилась информация, что популярный актер и любимец женщин Том Харди воплотит загадочного агента 007

сегодня, 20:47
Автор:

Екатерина Белоброва

Популярный голливудский актер Том Харди сыграет главную роль с новой серии знаменитой "бондианы". Об этом сообщает издание The Vulcan Reporter, отметив, что изначально последнего Джеймса Бонда должен был исполнить Дениэл Крейг, но актер передумал участвовать в проекте после выхода фильма "Не время умирать".

Зрительницы в предвкушении: сексуальный Том Харди станет новым "агентом 007"

Также указано, что Харди успешно прошел кастинг в июне текущего года и продюсеры уже готовы были представить его новым агентом 007 в ноябре - когда должны были начаться съемки 25-й серии про Джеймса Бонда. Но, как это произошло со многими другими картинами, съемки перенесли из-за коронавируса.

Сам актер пока не подтвердил и не опровергнул этой информации, но в социальных сетях новость быстро получила восторженные отклики.

"Это несомненно будем самый сексапильный Джеймс Бонд в истории многосерийного фильма", - написала одна из поклонниц Харди.

"С нетерпением ждем этого милашку в новом суровом образе, он идеален в смокинге и эта роль именно для него", - утверждают подписчики фан-клуба голливудского красавчика.

Отметим, что Том Харди известен по фильмам "Самый пьяный округ в мире" (2012),  "Безумный Макс" (2015), "Веном" (2018), "Выживший" (2015) и другим не менее заметным и выдающимся ролям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что режиссер Мартин Скорсезе объявил о начале съемок нового фильма.



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