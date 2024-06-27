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Звезда "Дневника памяти" борется с неизлечимой болезнью

Ирония судьбы: Джина Роулендс, звезда фильма о болезни Альцгеймера, сама стала жертвой заболевания

27 июня 2024, 11:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Известная американская актриса Джина Роулендс, которая на протяжении шести десятилетий радовала зрителей своим талантом, теперь столкнулась с серьезным испытанием — болезнью Альцгеймера. Эту новость сообщил ее сын, режиссер Ник Кассаветис, в интервью изданию Entertainment Weekly.

Звезда "Дневника памяти" борется с неизлечимой болезнью

Звезда "Дневника памяти" борется с неизлечимой болезнью

Ник руководил съемками фильма "Дневник памяти", в котором его мать исполнила роль Элли, страдающей от деменции. Сейчас он признался, что заболевание у актрисы прогрессирует уже более пяти лет. 

"Это действительно трудно — мама когда-то сыграла в фильме больную Альцгеймером, и теперь она сама страдает от этой болезни," — поделился он.

Болезнь Альцгеймера — это заболевание, которое постепенно уничтожает память и способность человека обслуживать себя самостоятельно. У Джины Роулендс состояние ухудшается, и она все больше нуждается в помощи и поддержке своей семьи.

Кассаветис также напомнил, что его бабушка, мать Джины Роулендс, тоже страдала от этой болезни, что делает ситуацию еще более печальной для семьи.

Джина Роулендс известна своими ролями в культовых фильмах, таких как "Женщина под влиянием", за который она была номинирована на "Оскар", и "Дневник памяти". Она удостоена множества наград, включая "Золотой глобус", "Эмми" и почетный "Оскар" за вклад в кино.

Ранее “Комментарии” писали, что известный серфер и актер Тамайо Перри погиб после нападения акулы. Это произошло, когда он катался на серфе возле Козьего острова. Тамайо Перри, известный своими ролями в фильме "Пираты Карибского моря" и сериале "Полиция Гавайев", был также профессиональным серфером и спасателем. В день трагедии он решил провести время на океане.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/u-dzhini-roulends-diagnostuvali-hvorobu-alcgeymera-12678534.html
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