Известная американская актриса Джина Роулендс, которая на протяжении шести десятилетий радовала зрителей своим талантом, теперь столкнулась с серьезным испытанием — болезнью Альцгеймера. Эту новость сообщил ее сын, режиссер Ник Кассаветис, в интервью изданию Entertainment Weekly.

Звезда "Дневника памяти" борется с неизлечимой болезнью

Ник руководил съемками фильма "Дневник памяти", в котором его мать исполнила роль Элли, страдающей от деменции. Сейчас он признался, что заболевание у актрисы прогрессирует уже более пяти лет.

"Это действительно трудно — мама когда-то сыграла в фильме больную Альцгеймером, и теперь она сама страдает от этой болезни," — поделился он.

Болезнь Альцгеймера — это заболевание, которое постепенно уничтожает память и способность человека обслуживать себя самостоятельно. У Джины Роулендс состояние ухудшается, и она все больше нуждается в помощи и поддержке своей семьи.

Кассаветис также напомнил, что его бабушка, мать Джины Роулендс, тоже страдала от этой болезни, что делает ситуацию еще более печальной для семьи.

Джина Роулендс известна своими ролями в культовых фильмах, таких как "Женщина под влиянием", за который она была номинирована на "Оскар", и "Дневник памяти". Она удостоена множества наград, включая "Золотой глобус", "Эмми" и почетный "Оскар" за вклад в кино.

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