Звезда "Друзей" впервые женится: возлюбленная почти в два раза младше

Исполнитель одной из главных ролей в легендарном сериале "Друзья" Мэттью Перри наконец решил, что пришло время заключить официальный брак. Его возлюбленной стала 29-летняя девушка Молли Гурвиц, самому же актеру на данный момент 51 год.

Мэттью Перри. Фото: film.ru

Об этой радостной новости он рассказал в своем интервью для журнала People. Он назвал свою избранницу "самой великой женщиной на всей планете". Для знаменитости это будет первый брак, поэтому решится на такой шаг ему было непросто.

"Я решил обручиться. К счастью, все это время я встречался с величайшей женщиной на планете", — признался Перри.

Известно, что будущая жена Мэттью работает литературным агентом. Их отношения начались в 2018 году, и с тех пор влюбленные не расставались. Также стоит отметить, что актер встречался с Джулией Робертс 2 года (1995-1996), а с 2006 по 2012 годы с актрисой Лиззи Каплан.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Мэттью Перри рассказал, когда мы увидим спецвыпуск "Друзей". Культовый сериал полюбился многим зрителям за легкий сюжет, превосходное чувство юмора главных героев и, конечно же, за лучший актерский состав. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Первая серия вышла на экраны 22 сентября 1994 года.

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