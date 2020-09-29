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Звезда фильма «Дорогой Джон» стала мамой во второй раз

Звезда тщательно скрывала от общественности свою беременность

29 сентября 2020, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В семье известной актрисы, звезды фильмов "Дорогой Джон" и "Мамма Mia!" Аманды Сейфрид произошло радостной событие — рождение сына. Об этом знаменитость сообщила подписчикам на своей странице в Instagram.

Звезда фильма «Дорогой Джон» стала мамой во второй раз

Аманда Сейфрід | Alberto E. Rodriguez | Getty Images

Актриса родила ребенка в понедельник, 28 сентября, но имя малыша родители пока держат в секрете. Беременность звезды стала для поклонников и папарацци настоящим сюрпризом, ведь Аманде удалось на протяжение девяти месяцев скрывать свое положение. Впрочем, облегчить ей задачу смогла самоизоляция, связанная с карантинными ограничения в период пандемии коронавируса.


Напомним, что в 2016 году звезда "Дорогого Джона" познакомилась с коллегой по фильму "Последнее слово" Томасом Садоски. И между ними вспыхнули чувства. О своей помолвку они объявили в этом же году, а вот тайную свадьбу сыграли в 2017. Пара уже воспитывает трехлетнюю дочь Нину.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на днях известная американская модель Джиджи Хадид родила первенца. Она опубликовала черно-белую фотографию своей малышки и написала, что она уже изменила их мир.


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