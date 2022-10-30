Звезда фильма "Назад в будущее" Майкл Фокс рассказал о своей болезни Паркинсона

Американский актер Майкл Джей Фокс известен по роли Марти МакФлая в фильме "Назад в будущее", который последние 30 лет своей жизни страдает болезнью Паркинсона рассказал изданию People о затруднительном периоде своей жизни.

Майкл Дж. Фокс. Фото из открытых источников

Майкл Дж. Фокс сообщил, что в сентябре скончалась его мать на 93 году жизни, а весь прошлый год принес ему каскад больших проблем.

В 2021 году актер сломал скулу, дальше руку и локоть. Фокс говорит, что после очередной операции он получил инфекцию, спровоцировавшую проблемы. Майкл Фокс некоторое время не мог пользоваться рукой, что спровоцировало проблемы с равновесием, а в свою очередь падение от которых 61 летний актер получил повреждения. Голливудская звезда рассказывает, что эффект старения он испытывает сильнее других.

Кроме того, канадец утверждает, что в последнее время боль затмила его мозг и он превратился в неприятного парня, ведь не благодарю людей, которые ему помогают.

19 ноября Майкл Дж. Фокс должен получить награду имени Джина Гершолта. Эта премия выдается за значительные гуманитарные достижения. Фокс сумел собрать через свой фонд более полутора миллиардов долларов на исследование болезни Паркинсона.

Жена актера Трейси Поллан также выразила мнение в тексте для People:

"Он один из самых хороших людей, которых я когда-либо встречала", – сообщила супруга Майкла Фокса.

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