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Звезда фильма "Назад в будущее" Майкл Фокс рассказал о своей болезни Паркинсона

В 1985 году вышел фильм "Назад в будущее" покоривший сердца многих любителей кино, но главная звезда ленты всего через несколько лет узнала ужасный диагноз.

сегодня, 06:30
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Автор:

Slava Kot

Американский актер Майкл Джей Фокс известен по роли Марти МакФлая в фильме "Назад в будущее", который последние 30 лет своей жизни страдает болезнью Паркинсона рассказал изданию People о затруднительном периоде своей жизни.

Звезда фильма "Назад в будущее" Майкл Фокс рассказал о своей болезни Паркинсона

Майкл Дж. Фокс. Фото из открытых источников

Майкл Дж. Фокс сообщил, что в сентябре скончалась его мать на 93 году жизни, а весь прошлый год принес ему каскад больших проблем.

В 2021 году актер сломал скулу, дальше руку и локоть. Фокс говорит, что после очередной операции он получил инфекцию, спровоцировавшую проблемы. Майкл Фокс некоторое время не мог пользоваться рукой, что спровоцировало проблемы с равновесием, а в свою очередь падение от которых 61 летний актер получил повреждения. Голливудская звезда рассказывает, что эффект старения он испытывает сильнее других.

Кроме того, канадец утверждает, что в последнее время боль затмила его мозг и он превратился в неприятного парня, ведь не благодарю людей, которые ему помогают.

19 ноября Майкл Дж. Фокс должен получить награду имени Джина Гершолта. Эта премия выдается за значительные гуманитарные достижения. Фокс сумел собрать через свой фонд более полутора миллиардов долларов на исследование болезни Паркинсона.

Жена актера Трейси Поллан также выразила мнение в тексте для People:

"Он один из самых хороших людей, которых я когда-либо встречала", – сообщила супруга Майкла Фокса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о герое сериала "Друзья" Мэтью Перри, который имел всего 2% на выживание.

Также "Комментарии" писали о голливудских звездах, родившихся в один год, но выглядящих кардинально по-разному.



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Источник: https://people.com/tv/michael-j-fox-opens-up-about-painful-injuries-recovery-and-kind-acts-that-changed-his-life/
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