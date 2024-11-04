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Звезда фильма «Залив Доусона» неожиданно рассказал о своем диагнозе: что произошло

Актер Джеймс Ван Дер Бик признался, что борется с раком толстой кишки

сегодня, 12:58
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Черновалова Кристина

Популярный американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный ролью в сериале "Залив Доусона", рассказал о своем диагнозе — раке толстой кишки. 47-летний актер долгое время не рассказывал публично о болезни, сосредоточившись на лечении и поддержке своей семьи.

Звезда фильма «Залив Доусона» неожиданно рассказал о своем диагнозе: что произошло

Актер Джеймс Ван Дер Бик

В интервью Ван Дер Бик признался, что его диагноз был установлен раньше, и он вел свою борьбу приватно.

"У меня рак толстой кишки. Я непублично боролся с этим диагнозом и делал шаги для его решения при поддержке моей невероятной семьи. Сейчас у меня есть основания для оптимизма. Я чувствую себя хорошо", – рассказал Джеймс.

Интересно, что, несмотря на лечение, Джеймс не прекратил свою актерскую карьеру. Недавно он участвовал в съемках сериала "Ходячие", а в будущем планирует появиться в новом сериале "На обочине: КБ и я". Более того, он планирует выступить на одном из телешоу, чтобы привлечь внимание к исследованиям рака и важности ранней диагностики.

Ван Дер Бик с самого детства мечтал стать актером. Уже в 15 лет он убедил мать помочь ему начать карьеру, и с этого времени он стремительно развивался в этой сфере. Первый серьезный успех пришел к нему после дебюта на Бродвее и главной роли в сериале "Залив Доусона", который сделал его популярным. Впоследствии актер получил ряд престижных наград, таких как Teen Choice Awards и MTV Movie Awards.

Сегодня Джеймс продолжает работать, поддерживает поклонников и открыто говорит о своей борьбе с болезнью, пытаясь вдохновить других на борьбу и оптимизм.

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