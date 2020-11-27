Звезда фильма "Заражение" заявил, что знал о пандемии еще с 2011 года

Известный британский актер Джуд Лоу удивил поклонников неожиданным заявлением: он знал о пандемии коронавируса еще с 2011 года, когда ему сказали об этом на съемочной площадке.

Джуд Лоу. Фото: obozrevatel

Так, звезда поделился, что когда проходили съемки фильма "Заражение", то научные эксперты уже тогда предупреждали о приближающейся опасности для всего мира.

"Было ясно, что нечто подобное должно произойти. Ученые, работавшие со Стивеном Содербергом, были опытными и образованными людьми", — сказал актер.

Джуд признался, что на тот момент было страшно даже представить себе нечто подобное. Однако специалисты были уверены, что рано или поздно появится вирус, который изменит все человеческие жизни. Тогда, в 2011-м, они описывали будущее таким, каким мы видим его сейчас.

Стоит отметить, что фильм "Заражение" рассказывает о вирусе, который распространяется через фомиты, попытках медицинских исследователей и представителей общественного здравоохранения обнаружить и сдержать болезнь, утрате общественного порядка в условиях пандемии и в конечном итоге открытии вакцины, которая сдержала распространение вируса. Впервые картина была показана 3 сентября 2011 года на Венецианском кинофестивале.

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