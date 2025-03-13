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Звезда фильмов "Брат" и актер, собиравшийся рисовать Путина на иконе, попал в больницу

В печати появились подробности о состоянии Виктора Сухорукова, который хотел рисовать диктатора РФ на иконах.

13 марта 2025, 23:10
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Лиля Воробьева

Российский актер Виктор Сухоруков, известный своей поддержкой режиму Путина, уже вторую неделю находится в одной из столичных больниц России. Его госпитализировали 3 марта с признаками острого инфаркта миокарда. Как сообщают российские СМИ, артист перенес операцию на открытом сердце.

Звезда фильмов "Брат" и актер, собиравшийся рисовать Путина на иконе, попал в больницу

Виктор Сухоруков (фото из открытых источников)

Во время хирургического вмешательства врачи применили метод искусственного кровообращения, чтобы провести коронарное шунтирование. Оказалось, что это уже второй инфаркт у Сухорукова – первый произошел еще в 2008 году, однако актер об этом не знал и не обращался к медикам.

Пока он проходит реабилитацию, из-за чего был вынужден отменить все свои выступления.

Сухоруков известен своими ролями персонажей с непростым характером, и это, похоже, отражает его взгляды. Он поддерживает Владимира Путина, называя его "сильнейшей личностью" и даже заявляя, что "его можно на иконе рисовать". Кроме того, он публично оправдывал полномасштабное вторжение в Украину, называя его "кровной, жизненной необходимостью".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный российский певец попал в больницу . Российская звезда Николай Носков оказался в больнице и находится в состоянии средней тяжести. Артист, несколько лет назад перенесший два инсульта, теперь находится в больнице с осложнением после вируса. По информации пропагандистских изданий, Носков оказался в больнице с пневмонией на фоне вируса. Музыкант самостоятельно пришел к медикам по причине обострения хронической обструктивной болезни легких. Они диагностировали у певца правостороннюю пневмонию и решили его госпитализировать.



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Источник: https://www.mk.ru/social/2025/03/12/viktor-sukhorukov-perenyos-operaciyu-na-serdce.html
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