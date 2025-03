Звезда "Гарри Поттера" присоединилась к OnlyFans: она озвучила, какой фетиш-контент будет публиковать

Актриса Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун в серии фильмов о Гарри Поттере, объявила о запуске собственной учетной записи на платформе OnlyFans. Однако ее контент будет отличаться от привычных представлений об этом сервисе. Кейв заявила, что планирует публиковать на OnlyFans исключительно видео, связанное с волосами, ориентированное на людей с соответствующим фетишем.

Джесси Кейв рядом с Рупертом Грином в фильме "Гарри Поттер"

В своем подкасте Before We Break Up Again 37-летняя актриса Джесси Кейв объяснила, что идея создать OnlyFans родилась после того, как она заметила значительный интерес к видео с ее волосами в Instagram. Она подчеркивает, что ее контент не будет носить сексуального характера, но будет сосредотачиваться на тактильных и аудиальных аспектах – например, звуках расчесывания, заплетения или движения волос.

"Я запускаю OnlyFans, посвященный волосам – это сугубо контент для тех, кто интересуется или имеет фетиш по волосам", — заявила Кейв и добавила, что это не обязательно сексуальный восторг, а что-то, что многие считают успокаивающим.

Кейв призналась, что одной из главных причин создания аккаунта на OnlyFans были финансовые трудности, в частности способ уплатить долги и сохранить свой дом.

Актриса из "Гарри Поттера" Джесси Кейв присоединилась к OnlyFans

По ее словам, проект имеет срок в один год и он станет возможностью показать, что Кейв не просто милая девушка из "Гарри Поттера".

"Моя цель? Сохранить дом, отремонтировать крышу, выйти из долгов. Моя цель? Доказать тем, кто в прошлом неправильно оценивал меня, что я не так мила? Посвятить время тому, во что я никогда не инвестировала раньше: любви к себе", — пояснила Кейв.

Кейв не единственная знаменитость, обратившаяся к OnlyFans для дополнительного заработка. Певица Лили Аллен заявила, что ее профиль, где она выкладывает фото своих ног, приносит больше дохода, чем стриминговые сервисы, такие как Spotify. Британская певица Кейт Нэш создала OnlyFans, чтобы финансировать свой гастрольный тур, а актриса сериала "Клан Сопрано" Дреа де Маттео рассказала, что OnlyFans помог ей избежать бездомности.

