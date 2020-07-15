Звезда «Игры престолов» подчеркнула белым мини беременный животик во время прогулки

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Татьяна Веремеева
Британскую актрису Софи Тернер, известную по роли Сансы Старк в сериале "Игра
престолов" заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе с супругом Джо Джонасом.
Внимание фанатов актрисы привлекло ее короткое белое платье, в котором особенно
видно ее округлившийся живот. Об этом пишет "Новое время".
Папарацци обратили внимание на то, что на актрисе был сарафан бренда Urban
Outfitters. Кроме того, актриса и ее муж были в защитных масках.
В этот же день папарацци сфотографировали пару во время еще одной прогулки,
когда они уже переоделись в спортивную одежду.
Отметим, западные СМИ пишут, что первенец актрисы и музыканта должен появиться на свет где-то через месяц.
Ранее "Комментарии" писали, что один из самых сильных людей на Земле - исландский актер Гафтор Бьёрнссон, сыгравший в "Игре престолов" Григора Клигана (Гору) - установил рекорд в экипировочной становой тяге. Он поднял штангу весом в 501 килограмм. Видео со своим достижением актер выложил на собственном YouTube-канале.
Предыдущий рекорд составлял ровно пол тонны и принадлежал британцу Эдди
Холла, который установил его в 2016 году.
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