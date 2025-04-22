Звезда из "Лисапетного батальона" откровенно рассказала о пластике и шокировала осложнениями

Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион поделилась личным опытом изменений внешности и их последствиями в интервью журналистке Алине Дротюк.

Наталья Фаллион (фото из открытых источников)

В разговоре артистка рассказала, что решила избавиться от родинок на лице. По ее словам, на такой шаг ее подтолкнули постоянные замечания со стороны оцепления о необходимости что-то изменить в своем облике.

"Я вырезала родинки. Я почти никогда не прибегала к косметологическим процедурам. У меня и макияжа никогда не было профессионального и здесь удалась. Думаю, надо же что-то сделать. С ума! Честно, будто бес попутал. И немножко уколола ботокса месяца два назад. Потому что все мне говорят: 'Наташа, ты что-то . личность, постоянно на экране".

В то же время, она призналась, что результат не только не оправдал ожиданий, но и принес разочарование. "Переносилось, как из племени Майя. Должны были морщины исчезнуть, но нос расширился. У меня опустилась бровь — не могу теперь макияж нормальный нанести", — добавила певица.

Напомним, что "Комментарии" писали о знаменитостях, которые не скрывают перемен . Пластическая хирургия давно стала неотъемлемой частью жизни знаменитостей. Некоторые операции проходят незаметно, лишь слегка корректируя внешность, другие кардинально изменяют облик звезды. Давайте рассмотрим 5 звезд, которые делали пластику и не постеснялись рассказать об этом всему миру.

Ким Кардашьян — открытость в моде Ким Кардашьян, американская телезвезда и предприниматель, известная своей открытостью по поводу пластических операций. Она не только публично обсуждала свои процедуры, включая ботокс и липосакцию, но активно продвигает эту тему в своих социальных сетях и телешоу. Ким подчеркивает, что для нее это способ сохранения уверенности в себе и соответствия собственным стандартам красоты.



