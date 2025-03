Звезда Лиги смеха поступил в ВСУ

Комик Сергей Вавилов вступил в ряды Вооруженных сил Украины, однако не разглашал эту информацию.

Сергей Вавилов (фото из открытых источников)

О мобилизации участника команды "Воробушек", которая в свое время одержала победу в "Лиге смеха", сообщил его коллега Василий Байдак во время подкаста "СучЦукрМуз".

Байдак рассказал о нынешнем местонахождении участников команды "Воробушек" и отметил, что один из них сейчас проходит службу в армии.

"Сергей Вавилов, аплодисменты ему, мобилизовался. Он мобилизован и сейчас служит", – заявил Байдак.

Ранее Вавилов активно участвовал в благотворительных инициативах, помогал собирать средства для украинских военных, но с осени прошлого года перестал вести свою страницу в Instagram и не выходил на связь с поклонниками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный украинский певец вступил в ВСУ . Фронтмен группы "ТОЛ" Василий Переверзев стал в ряды отечественных Вооруженных сил и уже скоро вместе с другими военными будет защищать Украину от российских захватчиков на линии фронта.

В своем сообщении в социальных сетях певец написал, что четырежды пытался вступить в ряды ВСУ, однако все эти попытки были неудачными. Наконец, пятый раз ему удалось реализовать свое желание.

"Не дожидаясь вручения лотерейного билета от ТЦК, воспользовался возможностью присоединиться к знаменитой 12-й бригаде спецназначения АЗОВ Национальной Гвардии Украины. Для меня большая честь быть частью этого подразделения. Присоединяйтесь и вы. Советую", — сообщил Василий Переверзев.

При этом. "ТОЛ" — украинская ню-металл-группа, которая была известна с 2003 по 2013 годы. В 2005 году группа заняла четвертое место на всемирном конкурсе The Global Battle of the Bands.